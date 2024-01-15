通縮陰霾｜中港股本周憧憬內地減息

內地連續3個月陷入通縮，本周三(17日)再迎來去年第四季國內生產總值(GDP)的重磅數據，市場目前預料上季有5.2%增長。雖然內地近年在人民幣弱勢的掣肘下，一直審慎放水，但有大行認為內地今季亦難擺脫通縮命運，認為當局有迫切性推出果斷的寬鬆措施；而外媒亦估計，中國人民銀行可能最快在今日下調關鍵政策利率，並向金融體系注入更多流動性。
內地上月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，連續3個月陷通縮，創2009年後14年最長通縮周期，全年計則升0.2%，遠低於官方目標的約3%。大摩認為，內地的通縮問題實為1998年以來最嚴重，料今年首季再通縮1%，目前的寬鬆政策不足以抵銷房產去槓桿的緊縮效應，積極財政刺激政策愈遲出台，需要的刺激作用則愈大，否則難以打破惡性循環。
花旗亦預料，人行或優先考慮通縮問題，未來數周有機會下調政策利率或貸款市場報價利率(LPR)，預料全年下調存款準備金率(RRR)50點子及中期借貸便利(MLF)利率20點子。
MLF利率或最快今日降10點子
另外《彭博》報道指，人行最快今日下調MLF利率10點子，至2.4厘，為去年8月減息15點子後首次；同時預測當局將通過MLF向市場注資1,210億元人民幣。另外，內地東方證券亦指，經濟恢復動力不足加上實際利率偏高，今季有減息必要，而按歷年操作，春節前後降準減息機會較高。
洪灝料中美息差見頂 資金回流
內地放水對股市的沖喜作用，市場則不甚樂觀，主要由於內地2021年起多次降準至今，A股仍持續下行。不過思睿集團首席經濟學家洪灝認為，今年中美息差料見頂，人民幣及走資壓力會消減，套利交易資金或回流中國股市，有利中港股表現，料恒生指數在16,000點至23,000點間上落。