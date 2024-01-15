通縮陰霾｜中港股本周憧憬內地減息

內地連續3個月陷入通縮，本周三(17日)再迎來去年第四季國內生產總值(GDP)的重磅數據，市場目前預料上季有5.2%增長。雖然內地近年在人民幣弱勢的掣肘下，一直審慎放水，但有大行認為內地今季亦難擺脫通縮命運，認為當局有迫切性推出果斷的寬鬆措施；而外媒亦估計，中國人民銀行可能最快在今日下調關鍵政策利率，並向金融體系注入更多流動性。

內地上月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，連續3個月陷通縮，創2009年後14年最長通縮周期，全年計則升0.2%，遠低於官方目標的約3%。大摩認為，內地的通縮問題實為1998年以來最嚴重，料今年首季再通縮1%，目前的寬鬆政策不足以抵銷房產去槓桿的緊縮效應，積極財政刺激政策愈遲出台，需要的刺激作用則愈大，否則難以打破惡性循環。