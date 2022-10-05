通脹加息丨環聯指香港消費者轉以無抵押貸款 以應付通脹率上升壓力

環聯上月發表《2022年第二季信貸行業分析報告》，顯示受通脹攀升、聯儲局由今年年初起四度加息等宏觀經濟壓力影響，香港消費者的信貸產品使用狀況出現持續變化。結果指出新增無抵押私人貸款及無抵押循環貸款宗數顯著增加，而信用卡消費則見審慎。

今年第一季的新增無抵押私人貸款宗數按年增長6.7%(受匯報機制所限，此為新增貸款宗數的最近期數字)。而今年第二季的無抵押私人貸款總宗數按年增加5.2%，而同期新增私人貸款的平均應繳款項結欠亦上升2.7%。

受較優惠的利率帶動，無抵押循環貸款的新增宗數於今年首季較相對疲弱的去年同一季度按年增加81.3%。儘管在2022年第二季的循環貸款平均應繳款項結欠按年下跌9.1%，但其戶口數量則按年增加8.7%，並主要由信貸評級優良及以上的貸款申請人所帶動，而優良以下級別的貸款申請人比重則維持穩定。低風險消費者傾向持有較低的循環貸款產品應繳款項結欠，有機會是新增貸款宗數在有所增長的情況下，平均應繳款項結欠仍然減少的原因。與此同時，財務機構向優良及以上評級消費者的新增無抵押循環貸款戶口批出較少信貸額度，其平均新增信貸額約為12個月前的一半。

與無抵押信貸及循環貸款產品的新增貸款宗數增長相反，香港市場的信用卡戶口數目按年下跌3.4%，主要是由於今年第一季的新增信用卡貸款宗數按年下跌38.2%。此外，在今年第二季的新增信用卡戶口平均信用額按年下跌8.0%。由於消費者在開支上採取謹慎態度，信用卡應繳款項結欠大致保持穩定。由於消費者能繼續履行還款責任，因此信用卡的應繳款項結欠嚴重逾期還款率在2022年第二季亦按年下跌兩個基點(bps)。

大部分香港居民人均擁有兩張信用卡，顯示信用卡戶口數量和發卡量的下跌可能是由於市場飽和而造成。此外，政府透過數碼渠道發放消費券，以及市場欠缺具吸引力的優惠及利率亦令香港市民不願意申請新信用卡。