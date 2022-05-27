通脹拖累｜Gap削盈利指引令股價急挫

受到成本上升及需求疲弱拖累，美國服裝品牌Gap突然削減全年盈利指引，股價曾急挫13%。Gap 表示，航空貨運成本的增加和其最大品牌 Old Navy折扣率增加，拖累其首季毛利率跌930 個百分點至 31.5%。

Gap行政總裁Sonia Syngal接受CNBC記電話訪問時表示，旗下Old Navy品牌的目標客戶以較低收入的消費者，這消費群開始感到通脹壓力，迅速從Old Navy的主打產品運動服和抓絨連帽衫，轉向派對禮服和上班服裝。

集團表示，Old Navy最近推銷更多大碼商品，以致未能為客戶提供足夠的核心尺碼，以及沒有購買的太多加長尺碼。Gap品牌的增長也受到與疫情相關的強制封鎖和中國整體需求放緩的負面影響。

Old Navy受通脹拖累 Gap受疫情相關封鎖影響

Gap公布，截至4月底止首季虧損1.62億(美元，下同)，去年同期獲利1.66億元。收入跌13%至34.8億元，高於市場預期的34.6億元。期內毛利率31.5%，分析師預期為35.3%；總同店銷售下滑14%，分析師預期下滑9.93%。

美服裝品牌American Eagle Outfitters 和 Abercrombie & Fitch Co.均預計今年的利潤表現會遜原預期。

