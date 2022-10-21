通脹直逼100%　阿根廷更多人到垃圾堆淘寶

阿根廷通脹直逼100%，令更多人到垃圾堆淘寶。（網上圖片）

阿根廷即將公布9月份通脹數據。今年以來，當地物價以驚人的速度上升，通脹持續破紀錄，8月份通脹率經達到78.5%，今年內預計會突破100%。由於物價高漲，開始有人到垃圾堆發掘可以賣作回收再用的物料。其他人亦開始在不同的群組變賣個人物品以獲取額外的金錢。

41歲的Sergio Omar說，「我的收入已經不夠用了。」他表示，每天要花 12小時在首都布宜諾斯艾利斯外約 65 公里的填土區內「執垃圾」，包括可以紙板、塑料和金屬，然後出售。

他表示，近月來食品成本大幅上升，令供養他5個孩子及家人甚為困難他說，越來越多人到垃圾堆尋找可以出售的材料，以求生存。他說，「來的人是以前的兩倍」，而每天他可以透過銷售可回收垃圾賺取 13 到 40 美元的收入。

不過垃圾堆有時或有驚喜。有當地傳媒早前有報道，在拾荒人士在阿根廷中部位於Las Parejas垃圾堆中發現現鈔，吸引更多人到到該處淘金，令當地政府將設施關閉。現鈔的來源不詳，不過有估計是當地人將現金放在櫃內忘記了，並將櫃桶作廢物掉到垃圾堆。

拾荒人士：「來的人是以前的兩倍」

阿根廷現時的物價升幅，是自1990年代以來最急速的升勢，問題源於當地政府的財政赤字，以商界持續加價。而今年全球肥料成本上升及天然氣入口價上升，加劇了價格的上升。據外電統計，分析員預計阿根廷今年的通脹率將達到95%至112%。

阿根廷9月通脹率將於公布，目前阿根廷央行已將基準利率上調至75%，通脹進一步向上，將導致進一步的加息，令當地人生活更為艱苦。

阿根廷在百多年前是世界最富庶的國家之一，不過2022年上半年，阿根廷貧困率已經超過36%，極端貧困率則上升至8.8%，即相當於260萬人口。