通脹降溫｜恒指累彈千點 大行吼科企

昨日三大活躍港股均為科企，美團升幅最強勁，全日漲7.3元或5.7%，報134.6元，貢獻大市66點；阿里全日報92.75元，升2.9元或3.2%，貢獻恒指54點；騰訊報349.8元，升9.8元或2.9%，推升46點。ATM三股已合共進帳大市166點或逾三成升幅，合共成交額216億元，佔整體約兩成。

國務院總理李強近日主持平台企業座談會，多家科企如美團(3690)及京東集團(9618)等均有代表出席，再加上發改委點名讚揚騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)及美團為經濟及內地科技發展的貢獻。摩根士丹利報告指，事件反映內地對行業的支持，以及內地互聯網行業自2020年底以來3年的監管整改已進入寬鬆周期，可成為行業催化劑，並相信阿里最受惠。

美國通脹進一步降溫，美匯指數走低、人民幣進一步回穩，推動恒生指數四連升，昨收報19,350點，走高489點或2.6%，累計4日反彈985點，令本月暫倒升。雖然內地復甦動力未如預期，惟部分大行對內地仍保持樂觀，當中科技股亦重新受到關注。

星展押美巨頭 稱內地有減息空間

另外，星展銀行亦看好中概股及美股科企巨頭。該行發布第三季CIO洞察報告，其投資總監侯偉福表示，雖然美國科技巨頭今年初至今累升66%，惟市盈率(PE)相對增長的本益成本比(PE/G)僅1.1倍，估值仍吸引，加上人工智能(AI)趨勢持續有助推升盈利，因此仍看好科技股。按星展CIO資產分配，美股、歐股、亞洲(日本除外)、日本股市佔比分別為25%、7%、13%及5%，當中美股大部分為大型科企。

除美股外，該行對內地亦樂觀。星展銀行高級投資策略師楊政齡認為，中國人口多，有動力推高需求，加上通脹低企，料中國人民銀行仍然有空間推出寬鬆政策及減息。至於有指內地面臨「信心陷阱」，楊政齡指中國5%增長仍高於大部分國家，整體負債水平正下降，相信企業盈利仍足以支持增長，認為內地沒有信心陷阱，只是市場過分悲觀。不過該行高級投資策略師何玓倫認為，內地利率及貨幣政策與環球背馳，相信人民幣續為其中一個表現弱勢的貨幣。

瑞信籲增持中國股票 看好航空股

另外，瑞信亦將中國股市評級上調至「增持」，認為估值吸引且目前市場倉位偏低。瑞信認為，內地數據放緩主要受累經濟體以製造業為主導，並在全球消費放緩下受打擊，惟在經濟下滑風險下，相信中央將出手刺激經濟。同時，內地樓市未大跌，信貸息差低，因此沒有看到系統性風險，唯一擔心是產能過剩會否引致通縮。該行看好超賣的航空股及低殘的科技股，尤其阿里受惠分拆。

富邦估資金回流 港股今季越二萬

富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光亦認為，中港股市、新興市場有機會追落後，現時亞太區(日本除外)估值約13倍，港股約11倍屬偏低水平，美元轉弱有機會吸引資金流入，預期恒指今季有望重上2萬點，下半年或見21,000至21,500點。股份方面，看好AI概念、金融、資源、油股等，惟內需則要待內地樓市明確復甦，才可支持消費。