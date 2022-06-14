通脹高燒亞幣未止瀉 日圓曾見5.79 盧比創新低

美國通脹再創40年新高，市場預期聯儲局需加快加息步伐以壓制通脹，令美元走強，部分亞洲貨幣顯著下跌，其中日圓兌一美元曾報135.22，挫0.6%，見24年低位，每百日圓兌港元曾報約5.79。至於印度盧比兌一美元曾報78.407創紀錄新低。

美國及日本貨幣政策分歧，市場預期聯儲局本周議息加息最少0.5厘，日本則維持量寬及利率不變，而日本10年期國債昨一度升穿0.25厘，報0.255厘，突破日本央行政策區間上限，美日息差擴大至約3年最闊。

華僑永亨銀行報告指日圓擴大跌勢，因歐美鷹派立場與日本央行寬鬆貨幣政策立場形成鮮明對比，加上油價上漲，利淡日本貿易收支，預期日圓兌一美元於135至140上落。

日圓持續貶值，日本財務省、日本央行和金融廳上周聯合聲明表示對日圓快速下跌表示「關注」，必要時當局將採取適當行動。有「金磚四國之父」之稱的經濟學者歐尼爾(Jim O’Neill)稱，倘日圓低至150恐掀亞洲金融危機。

印度外資今年撤240億美元

同樣受到美印息差、通脹等問題影響的印度，盧比昨兌一美元破底，除央行上周加息0.5厘外，亦持續拋售外匯以穩定其貨幣；10年期債息亦升至7.605厘，為2019年2月以來高位，分析料盧比或見80關，外電指今年以來外資從印度股市撤走240億美元。

其他亞洲貨幣方面，南韓圜兌一美元曾報1,284.25，挫1.2%為1個月低，10年國債息曾報3.644厘，見2014年以來最高；新台幣、馬來西亞元、印尼盾、菲律賓披索等跌幅介乎0.4%至0.9%。

人民幣在岸價曾跌近400點子報6.7465，離岸價一度低見6.7729，齊創逾半個月低。