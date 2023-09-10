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財經
2023-09-10 15:35:10

通脹｜分析料內地CPI及PPI已見底 惟仍需推政策支持

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通脹｜分析料內地CPI及PPI已見底 惟仍需推政策支持

分析認為內地目前物價底已現，但預計通脹上升步伐緩慢，現仍未走出「經濟底」，預期本月仍需推出政策支持。(資料圖片)

國家統計局周六公布8月居民消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)表現見改善，分析認為目前物價底已現，但預計通脹上升步伐緩慢，低物價環境短期將持續，仍未走出「經濟底」，預期本月仍需推出政策支持。

國家統計局周六公布8月CPI按年增0.1%，7月按年則跌0.3%，按月則升0.3%，其中食品價格按年下降1.7%，非食品價格上漲0.5%，至於豬肉價瀉17.9%。不包括食品及能源的核心通脹按月升0.8%，按月持平。首8個月CPI升0.5%。

另外，8月PPI同比下降3%，7月跌4.4%，按月則升0.2%，7月跌0.2%；工業生產者購進價格按年挫4.6%，按月揚0.2%。8個月PPI3.2%，工業生產者購進價格減3.6%

預期PPI明年第二季才回復正數

國盛證券對內地傳媒指，本輪CPI、PPI底部可能已出現，未來料將逐步回升或降幅收窄；內地供給充裕、但需求偏弱，短期CPI、PPI大機會仍偏低；換言之低物價環境短期應會持續。預期今年全年CPI、PPI可能維持0.6%及-2.9%，跟此前預期相差不大。CPI將逐步回升，年底或升至0.9%左右；PPI降幅應持續收窄，年底或跌1.9%，預期明年第二季才回復正數。

通脹｜分析料內地CPI及PPI已見底 惟仍需推政策支持

內地8月PPI同比下降3%，7月跌4.4%，按月則升0.2%，7月跌0.2%。(資料圖片)

核心通脹仍偏弱 經濟下跌壓力未解決

另外，平安首經指出，食品價格整體表現平穩，商品價格仍低迷，豬肉價格環比大幅反彈；家用器具、交通工具、通信工具等耐用消費品價格的環比跌幅均為歷年同期最高。需要注意是，8月剔除食品和能源以外的核心通脹仍弱，同比增速與7月相同，顯示經濟下跌壓力或仍未解決。

該行又指，內地建築施工需求恢復，且政策預期升溫，黑色及建材類商品價格跌幅收窄。穩增長政策加碼使需求端預期向好，多地粗鋼平控要求政策逐步落地對供給端形成約束，建築施工活動提速對現實需求形成支撐。

 

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