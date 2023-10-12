通脹｜美9月CPI高於預期 加息陰霾未散

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson對傳媒指，數據說明通脹回落至2%目標水平的「最後一里」是艱難，這就是聯儲局在相當長一段時間內仍將會保持緊縮貨幣政策的原因。

數據公布後，利率期貨顯示，11月維持利率5.25至5.5厘機會達92%，按日多1.1個百分點，加息0.25厘機會率減至8%。

11 月仍存在加息機會

此前，聯儲局議息紀錄亦指，儘管通脹放緩，惟風險仍偏向上行。最新CPI數據，亦將削弱多位聯儲局官員近日表示可能不需要再加息帶來的積極情緒，重新加重今年餘下期間利率政策的不確定性。

美國銀行分析師Michael Gapen曾表示，9月CPI若符預期或超出預期，聯儲局仍有可能在11月加息。