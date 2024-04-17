通脹｜英國3月通脹超預期 英鎊回升

英國公布3月份通脹(CPI)，按年增3.2%，為2021年9月以來最低，但較市場預期升3.1%為高，按月增幅放緩0.2個百分點，主要由食品價格增幅放緩影響。撇除能源、食品及煙草的核心通脹按年增4.2%，按月增幅回落0.3個百分點，市場預期為4.1%。而服務業通脹率降至6%，較預期5.8%為高，這是英倫銀行關注的價格壓力指標。
分析料4月通脹將進一步回落，倘能源及樓價顯著回落，CPI有機會邁向英倫銀行2%通脹目標，同時亦將加快其減息的步伐。
兌港元現報9.7725
英鎊兌美元現報1.247，升0.37%，扭轉連跌3日，兌港元現報9.7725，揚0.4%。
英國財政大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)指，通脹回落速度較預期快，現水平為2年半低位。
英國或提前減息
英倫銀行將於5月9日議息，現利率為5.25厘，ING預期或於8月開始減息。市場預期英國今年最少減息1次，之前預期共減5次，利率期貨顯示，英國或由11月提前至9月首次減息。
凱投宏觀副首席英國經濟學家Ruth Gregory對傳媒指，對英倫銀行減息前景持更樂觀預期，上月通脹和核心通脹率意外上升，這加大其通脹將追隨美國趨勢並很快陷入停滯的風險。她補充說，服務業以及食品通脹意外地上漲，除非通脹像美國那樣停止下降、或中東緊張局勢導致能源價格飆升，否則英國可能仍願意在6月份降息。