通脹｜英國3月通脹超預期 英鎊回升

英國公布3月份通脹(CPI)，按年增3.2%，為2021年9月以來最低，但較市場預期升3.1%為高，按月增幅放緩0.2個百分點，主要由食品價格增幅放緩影響。撇除能源、食品及煙草的核心通脹按年增4.2%，按月增幅回落0.3個百分點，市場預期為4.1%。而服務業通脹率降至6%，較預期5.8%為高，這是英倫銀行關注的價格壓力指標。

分析料4月通脹將進一步回落，倘能源及樓價顯著回落，CPI有機會邁向英倫銀行2%通脹目標，同時亦將加快其減息的步伐。

兌港元現報9.7725

英鎊兌美元現報1.247，升0.37%，扭轉連跌3日，兌港元現報9.7725，揚0.4%。