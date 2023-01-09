通關｜渣打擬增大灣區專隊人手及加強分行配套

隨著香港與內地逐步恢復通關，渣打銀行指正積極提升服務，包括增加大灣區專隊人手及加強分行配套等，以滿足客戶對跨境理財服務日益增長的需求。該行大灣區行政總裁林遠棟指，近日前來香港渣打分行的大灣區旅客數目逐漸增加。去年第四季，跨境客戶新開戶數目按季增長近兩成半，反映內地客戶對跨境銀行服務需求殷切。他相信重啟香港與內地之間的頻繁人口流動，將有助推動本港經濟進一步復甦，刺激個人和企業對跨境金融和理財服務的需求，同時促進人才和技術的交流，鞏固香港作為內地和國際市場之間的超級連繫人角色，為香港銀行業帶來龐大機遇。

人手計劃增加一倍

該行早前指已為發展大灣區業務作好部署，去年宣布將於未來3年為內地包括大灣區業務，投放總值3億美元(約23.4億港元)。為跨境理財通客戶提供超過130隻理財通的產品，為配合大灣區客戶需要，已成立精通跨境理財業務和區內客戶需要的大灣區專隊，又與著名研究生商學院INSEAD合作，為客戶經理和投資顧問提供培訓。未來計劃將本港大灣區專隊人手增加一倍，並於金鐘開設全新理財中心，為跨境客戶帶來嶄新的理財體驗。

來自深圳的內地客人郭先生今天到訪渣打利園財富管理中心，向其客戶經理查詢投資產品的最新資訊，又介紹其內地朋友前來投資理財。他指，香港與內地恢復免檢疫通關，可更方便前來處理帳戶及投資事宜。香港是國際金融中心，投資和理財產品多元化，能夠在資產調配方面有更多選擇。