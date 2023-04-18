連升三日｜安踏商湯齊遭掟貨 恒指闖兩月高 股東頻套現

港股連升3日，惟股東掟貨手影亦變頻密。內地今日公布上季經濟增長數據前夕，A股衝高並帶動恒生指數昨午後拾級而上，收市漲343點或1.7%，報20,782點，連升3日，累漲473點，升至2月下旬以來近兩個月高。不過大市逼近二萬一之際，股東套現消息亦不斷傳出，包括安踏體育(2020)傳股東沽貨套現逾百億元，商湯(020)亦再遭阿里巴巴(9988)減持。
繼Naspers再部署減持騰訊控股(700)、阿里遭軟庫掟貨及巴郡再沽比亞迪(1211)後，再有藍籌遭大股東抽水。
安踏股東減持百億 阿里沽商湯
外電消息指，安踏體育股東擬配售1.19億股，每股配售價99.08元至102.27元，較昨收市價折讓6%至8.9%，最多集資121.7億元，花旗、瑞銀及摩根士丹利為安排行。安踏昨收市報108.8元，大挫4.3元或3.8%，為表現最差藍籌。集團兩年前、即2021年4月曾遭大股東丁世忠家族基金減持並套現約118億元，翌日股價大瀉並失守配股價。
另外，聯交所資料顯示，商湯上周二遭大股東阿里旗下淘寶中國在場內減持，以平均每股3.452元沽出4,000萬股商湯，套現1.38億元，減持後持股由8.04%，降至7.88%，最新持股20.46億股。商湯於上周二一度高見3.7元，創10個月高，昨則收報2.81元，單日挫0.12元或4.1%。阿里於去年11月曾披露減持8,000萬股商湯，減持前持股22.71億股，意味5個月內實質已沽出約2.25億股商湯。
恒指升343點 北水淡友對賭盈富
大市昨則隨A股走高，尤其中資股表現標青，國企股指數更跑贏恒指，報7,056點，升141點或2.1%；恒生科技指數報4,254點，升89點或2.2%，主板成交額1,366億元。A股上證綜合指數以全日高位收市，報3,385點，升47點或1.4%。昨有7隻藍籌創最少52周新高，全數為中資股，包括三桶油中國石油(857)、中國石化(386)、中海油(883)，另外有中芯國際(981)、中國移動(941)、中信股份(267)及中國銀行(3988)。
港股通吸資加大，滬深合共淨買額74.27億元，連續3日資金流入，當中指數買賣基金(ETF)再成目標，盈富基金(2800)滬深全共淨買31.2億元，恒生中國企業(2828)在上海亦淨吸13.7億元，合共吸資逾44億元。相反地，空軍則以ETF為攻擊目標，昨大市沽空率高達18.8%，近1個月高，以盈富及恒生中國企業沽空額最高，分別達77.6億元及17.1億元，合共近95億元，形成空軍與北水對壘局面。
東亞未來6個月目標看23500點
東亞報告指，若未來12個月出現衰退，應遞增必需品及醫療護理持股比例，再以價值型投資選股。該行指內地近期經濟數據理想，企業業績將有改善，恒指6個月目標23,500點。