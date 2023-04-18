連升三日｜安踏商湯齊遭掟貨 恒指闖兩月高 股東頻套現

港股連升3日，惟股東掟貨手影亦變頻密。內地今日公布上季經濟增長數據前夕，A股衝高並帶動恒生指數昨午後拾級而上，收市漲343點或1.7%，報20,782點，連升3日，累漲473點，升至2月下旬以來近兩個月高。不過大市逼近二萬一之際，股東套現消息亦不斷傳出，包括安踏體育(2020)傳股東沽貨套現逾百億元，商湯(020)亦再遭阿里巴巴(9988)減持。

繼Naspers再部署減持騰訊控股(700)、阿里遭軟庫掟貨及巴郡再沽比亞迪(1211)後，再有藍籌遭大股東抽水。

安踏股東減持百億 阿里沽商湯

外電消息指，安踏體育股東擬配售1.19億股，每股配售價99.08元至102.27元，較昨收市價折讓6%至8.9%，最多集資121.7億元，花旗、瑞銀及摩根士丹利為安排行。安踏昨收市報108.8元，大挫4.3元或3.8%，為表現最差藍籌。集團兩年前、即2021年4月曾遭大股東丁世忠家族基金減持並套現約118億元，翌日股價大瀉並失守配股價。

另外，聯交所資料顯示，商湯上周二遭大股東阿里旗下淘寶中國在場內減持，以平均每股3.452元沽出4,000萬股商湯，套現1.38億元，減持後持股由8.04%，降至7.88%，最新持股20.46億股。商湯於上周二一度高見3.7元，創10個月高，昨則收報2.81元，單日挫0.12元或4.1%。阿里於去年11月曾披露減持8,000萬股商湯，減持前持股22.71億股，意味5個月內實質已沽出約2.25億股商湯。