連升四周｜港股闖二萬二 今現黃金叉 熊軍重倉區勢危

ADR上周五報捷，滙豐控股(005)ADR較港高1.9%，阿里巴巴(9988)亦漲1.5%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開174點，至21,913點，距離二萬二大關僅數步之遙。目前恒指20天線處20,259點，牛熊線則處20,317點，只相差58點，以兩指標每日收窄約百點計，料今日將出現交匯。至於50天線升穿250天線的「終極黃金交叉」則仍相差近千五點。

港股2023年開局氣勢如虹，技術走勢亦接連現利好！恒生指數上周累漲747點或3.6%，報21,738點，連升4周，累計今年飆1,957點或9.9%。港股美國預託證券(ADR)上周五普遍走強，或領恒指今日高開並上試二萬二大關，直搗熊證重倉區。而繼上周一10天移動平均線升穿250天線後，今日料到20天線接力，升越牛熊線，意味連續兩周出現「黃金交叉」。

恒指黃金比率阻力22890

倘以黃金比率分析，以2021年即市高位31,183點及去年即市低位14,597點計，大市反彈0.382的阻力在20,933點，惟目前已升穿，下一站看反彈0.5阻力，在22,890點。

目前恒指熊證街貨佔比近六成，收回重倉區在21,800點水平及22,000點水平，分別涉5.5億份及6.3億份。倘相關重倉區淪陷，淡友下一關守在22,500點水平。至於牛證街貨收回重倉區處相對遠價的20,700點水平。

大市超買 本周觀望內地GDP

市場本周觀望周二公布的內地經濟增長數據。不過要留意的是，在連日上衝後，目前恒指14日RSI(相對強弱指數)已升至76.15的「超買」水平，有分析指大市短線再上衝動力已減，加上農曆新年在即，不排除資金長假前先行套利，成交或趨淡靜，估計大市短線處高位整固格局，靜待下月再戰。