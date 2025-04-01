連升4月 守二萬三 港股季升15% 32年最佳開局

踏入4月意味美國關稅戰或正式開火，港股連續兩日回吐，恒生指數昨一度挫424點，至23,002點，險守二萬三，收市報23,119點，跌307點或1.3%。全月計，恒指上月累升0.8%或178點，連升4個月，單計首季則進帳3,060點或15.3%，為1993年後、32年來最高升幅的第一季。
至於科指昨跌111點或2%，報5,394點，全月跌3.1%；全季則升20.7%。至於A股上證綜合指數則跌0.5%或15點，至3,335點，全月升0.5%，全季則漲0.5%。
港股通上月吸資千六億 4年最多
港股通亦連續3個月吸資上升，昨滬深合共淨買額29.1億元，連續7個交易日吸資，累計本月淨買入逾1,600億元，按月多近半成，連續21個月吸資，並為逾4年以來最高吸資額的月份。
阿里季升55%稱冠藍籌 金沙包尾
受惠人工智能(AI)的追捧，今年首季計，表現最好的藍籌為阿里巴巴(9988)，全季累升55.3%；其次為藥明生物(2269)全季累升54%；比亞迪(1211)、中芯國際(981)、小米集團(1810)、阿里健康(241)及翰森製藥(3692)首季升幅均超過四成。相反，金沙中國(1928)上季累挫25.4%，藍籌最差，其次新東方(9901)及長江基建(1038)分別失25.3%及19.3%。
瑞銀：抽水增加不代表估值見頂
港股高位反覆之際，陸續出現龍頭企業巨額抽水，惹大市見頂的憂慮。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪發表報告指，在2015及2021年，融資活動急升或可視為估值過高的訊號，但上季股權融資只佔港股市值0.3%，遠低於上述兩年份的約1%，因此認為近期抽水活躍不代表大市估值見頂。不過報告有提及，目前整體股權融資已超出回購，估計目前港股的淨回購收益率，已從早兩個季度的年化率0.7%，降至負0.5%。另外，他又指港股目前主要吸資為南向資金，而相關流入可抵銷近期的抽水增加。