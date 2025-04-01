連升4月 守二萬三 港股季升15% 32年最佳開局

踏入4月意味美國關稅戰或正式開火，港股連續兩日回吐，恒生指數昨一度挫424點，至23,002點，險守二萬三，收市報23,119點，跌307點或1.3%。全月計，恒指上月累升0.8%或178點，連升4個月，單計首季則進帳3,060點或15.3%，為1993年後、32年來最高升幅的第一季。

至於科指昨跌111點或2%，報5,394點，全月跌3.1%；全季則升20.7%。至於A股上證綜合指數則跌0.5%或15點，至3,335點，全月升0.5%，全季則漲0.5%。

港股通上月吸資千六億 4年最多

港股通亦連續3個月吸資上升，昨滬深合共淨買額29.1億元，連續7個交易日吸資，累計本月淨買入逾1,600億元，按月多近半成，連續21個月吸資，並為逾4年以來最高吸資額的月份。