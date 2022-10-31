連失四關｜港股估值逼海嘯底 長線資金出手 ETF吸資

恒生指數1個月內從高位連失萬八、萬七、萬六及萬五關4個大位，預測市盈率(PE)由上月底的9.69倍，跌至最新僅8.36倍，進一步逼近金融海嘯時的約7.6倍低位。大市低處未算低，但部分長線資金已忍不住出手撈貨。

恒指近兩月跌勢之急，歷來罕見，上周瀉1,348點或8.3%，報14,863點，連挫3周，本月已累瀉13.7%，連挫4個月，下半年累跌6,996點或32%。倘統計1997年至今每月恒指預測PE數據，只有7個月的估值低於目前8.36倍的水平，佔整體月份約2%，當中金融海嘯佔4個月，歐債危機佔2個月，反映現時估值嚴重低殘。