連失四關｜港股估值逼海嘯底 長線資金出手 ETF吸資

恒生指數1個月內從高位連失萬八、萬七、萬六及萬五關4個大位，預測市盈率(PE)由上月底的9.69倍，跌至最新僅8.36倍，進一步逼近金融海嘯時的約7.6倍低位。大市低處未算低，但部分長線資金已忍不住出手撈貨。
恒指近兩月跌勢之急，歷來罕見，上周瀉1,348點或8.3%，報14,863點，連挫3周，本月已累瀉13.7%，連挫4個月，下半年累跌6,996點或32%。倘統計1997年至今每月恒指預測PE數據，只有7個月的估值低於目前8.36倍的水平，佔整體月份約2%，當中金融海嘯佔4個月，歐債危機佔2個月，反映現時估值嚴重低殘。
盈富本月增發15%
由於困擾市場的多個負面因素仍揮之不去，市場普遍對大市見底仍有保留，不過低估值已足夠吸引長線投資者。統計本港上市的4隻主要指數買賣基金(ETF)近一個月基金單位增發情況明顯提速，盈富基金(2800)上周基金增7.6%，本月更漲14.6%，相較7月至9月介乎3%至5%的增發，幅度明顯擴大；恒生中國企業(2828)上周增發11.3%，本月則多19.4%；南方恒生科技(3033)上周增發5.4%，本月多12.7%。不過A股ETF則未見明顯吸資，華夏滬深300(3188)本月基金單位不變。
反向ETF見贖回潮
相反，反向ETF則見套現潮，反映恒指反向兩倍表現的7500，上周基金單位勁縮兩成出現明顯贖回。至於同系反映恒指正向兩倍表現的7200，上周基金增發17.5%，本月更大升35.2%；反映恒生科技指數正向兩倍表現的7226，上周增發13%，本月更飆32%。