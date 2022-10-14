連日尋底｜恒指6日瀉千七點 好友守萬六 騰訊加碼回購

港股第四季的反彈憧憬暫仍落空之餘，恒生指數更已連瀉6日、累挫近千七點，跌至16,389點再創11年低，逼向萬六大關。市場普遍認為大市在萬六關會有一定支持，輪證好友主力守在16,000點收回水平的牛證；企業回購力度亦加大，騰訊控股(700)連續兩日大手擲逾6億元回購，為上市以來最巨額回購。

市場氣氛續低迷，港股連錄6日陰燭，恒指昨以全日低位16,389點收市，挫311點或1.9%，連跌6日累挫1,698點或9.4%，距2011年歐債危機低位16,170點只相差1.3%；國企股指數報5,560點，挫131點或2.3%，14年低；恒生科技指數報3,157點，跌111點或3.4%，指數推出以來最低。主板成交額850億元，按日縮25%，大市沽空率稍縮至17%。

逾340牛仔陣亡 再陷超賣沽空收斂

大市屠牛6日後，累計逾340隻恒指牛證遭強制收回，惟按輪證發行商數據，目前仍以牛證街貨佔多，比例約六成，重倉區守在萬六關水平。事實上，大市一地牛血之後，9日相對強弱指數(RSI)再次跌穿30的超賣水平，昨錄24.4，加上沽空活動稍見收斂，惹倘好消息來到即隨時挾淡倉的揣測，市場有憧憬16,000點或見到支持。

騰訊連續兩日逾6億回購 歷來最大手

科技股昨再成跌市主力，「股王」騰訊大跌7.4元或2.9%，報246.2元，創5年低，並拖累大市37點，亦連跌6日，累挫11.8%，累計今年更瀉44.4%。另外，美團(3690)昨挫2.9%、京東集團(9618)走低半成、阿里巴巴(9988)失2.2%，3股連同騰訊合共拖低大市121點。

股價跌跌不休之際，騰訊昨收市後公布昨斥資約6.02億元回購241萬股，佔昨日55.44億元成交的約11%，亦為上市以來單日最大手回購，最低回購價為246.2元，即騰訊昨收市價兼全日最低價，意味股王或掃貨至最後一刻。集團自周三起已連續兩日斥資6億元回購，本月回購額大增至逾33億元，今年累積擲近239億元掃貨，惟股價仍愈買愈跌。

傳港府減辣推升地產股 新地漲2%

其他板塊方面，昨傳出港府擬放寬非本地買家印花稅(BSD)，帶動一眾本地地產股逆市揚，新鴻基地產(016)升2.7%；新世界發展(017)走高2.2%，兩股為昨表現最好藍籌；另外長江實業集團(1113)亦走高1.2%；恒基地產(012)漲1.2%。

相反，內房恐慌波及優質房企，碧桂園(2007)未跌夠，昨再瀉9.8%，連挫3日累失22%，碧桂園服務(6098)亦挫14.1%，為兩大表現最差藍籌；另外旭輝控股(884)再跌10.3%，連跌7日累挫四成。