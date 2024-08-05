連沽七季｜蘋果持倉削半套現4千億 巴菲特加速沽貨 回購大縮

美國股市近日大冧之際，有美國股神之稱的巴菲特旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)上季已加速沽貨套現，並意外地將第一大持倉的蘋果股份拋售近半，為連續7個季度淨減持股票之餘，集團現金水平亦再創新高；現金滿瀉的巴郡不但未見出手物色新投資，上季回購額度更按季縮近九成。市場憂慮巴郡的行動會令本已紛亂的美股投資情緒雪上加霜。
上季拋售755億美元股票
巴郡截至6月底止季度的蘋果持倉規模，累減逾500億美元(逾3,900億港元)，最新持倉規模為842億美元，相當於蘋果已發行股權約2.6%，推算涉及出售的股份約3.9億股，佔其蘋果持倉一半。連同蘋果及其他股份，巴郡上季合共出售755億美元股票，在出售股份中產生472億美元稅後已實現收益。
巴郡於2016年起投資蘋果，並在去年年底開始沽售。蘋果上周五收市報219.86美元，升0.7%，較巴郡投資前更累升約8倍。目前巴郡五大持倉股份佔總投資規模72%，最重倉仍為蘋果，佔持倉約三成，其次為美國銀行(411億美元)、美國運通(351億美元)、可口可樂(255億美元)及雪佛龍(186億美元)。
大手拋售後，巴郡現金亦再創新高至2,769億美元，按季多880億美元，當中2,346億美元為國債。沽貨手影頻密，掃貨意欲卻大減，巴郡上季回購額僅3.45億美元，較首季的26億美元明顯收縮，亦為集團2018年改變回購政策以來最少的一次。巴菲特曾指很樂意花掉現金，惟前提是「風險很小但賺很多。」
分析料轉防守 為衰退作準備
巴菲特早前亦曾指，大手減持是「合理」，因為預計21%資本利得稅或會在未來數年提高。不過分析相信巴郡此舉是反映集團股票策略已轉向防守性，不排除正為經濟衰退作準備。Edward Jones分析師Jim Shanahan更認為，在美國就業情況令人失望、科技巨頭盈利疲弱及未來利率的不確定下，巴郡的大手減持行動或會令市場感到震驚，意味或會為市場添壓。