連環出招｜內地傳按息存息齊減

內地救市救經濟行動見加速，市場昨傳出內地將指導商業銀行下調存量住房貸款利率，同時最快在本周五再下調人民幣存款利率。內房及內銀股昨明顯走高，惟市場仍關注內銀淨息差收窄情況，並估計下半年仍受壓。

內地昨流傳一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖，顯示銀行擬於今日召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議，據報由交通銀行(3328)的零售信貸部門牽頭。此外，外電引述消息指內地大型銀行正考慮進一步下調人民幣存款利率，當中工商銀行(1398)、建設銀行(939)等正計劃下調5至20個基點，最快周五調整。

內房明顯彈，碧桂園(2007)大升12.3%，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)亦漲9.9%。內銀股亦造好，農業銀行(1288)、交行及工行齊齊彈逾2%。