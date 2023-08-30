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財經
2023-08-30 04:29:53
日報

連環出招｜內地傳按息存息齊減

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內地經濟

市場昨傳出內地將指導商業銀行下調存量住房貸款利率。(資料圖片)

內地救市救經濟行動見加速，市場昨傳出內地將指導商業銀行下調存量住房貸款利率，同時最快在本周五再下調人民幣存款利率。內房及內銀股昨明顯走高，惟市場仍關注內銀淨息差收窄情況，並估計下半年仍受壓。

內地昨流傳一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖，顯示銀行擬於今日召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議，據報由交通銀行(3328)的零售信貸部門牽頭。此外，外電引述消息指內地大型銀行正考慮進一步下調人民幣存款利率，當中工商銀行(1398)、建設銀行(939)等正計劃下調5至20個基點，最快周五調整。

內房明顯彈，碧桂園(2007)大升12.3%，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)亦漲9.9%。內銀股亦造好，農業銀行(1288)、交行及工行齊齊彈逾2%。

內銀淨息差恐持續受壓

農行昨公布上半年淨利息收益率1.66%，按年大跌36點子。行長付萬軍表示，考慮到中央引導降低實體經濟融資成本，以及個人住房貸款存量利率進一步下調，預計下半年行業淨息差將繼續有下行壓力。

瑞銀董事總經理及大中華金融股票研究主管顏湄之亦表示，預計按息下行將對明年內銀息差有不到10個點子的負面影響，但對息差的實際影響仍要視乎實際的落實方式。

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