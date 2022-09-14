連跌兩月｜美匯顯著彈 美債息抽高 降溫憧憬落空 美通脹8.3%

美國昨公布8月通脹按年升至8.3%，雖然連續兩個月回落，但仍較市場預期上限8.1%為高，主要因能源價格及二手車價回落，分析指由於通脹未有大幅回落，反映聯儲局下周加息0.75厘已無懸念，而美元仍有上漲動力。
至於美國上月通脹按月則升0.1%，預期為跌0.1%，剔除食品及能源價格後的8月核心通脹按年升至6.3%，市場預期為6%，7月為5.9%。高盛報告料未來數月，核心通脹介乎0.3%至0.4%，今年12月核心通脹按年升至5.6%，明年底為2.7%。
數據公布後，美股早段顯著向下，道瓊斯工業平均指數曾瀉800點或2.5%，報31,580點；標普500指數報3,996點，跌114點或2.8%；納斯達克指數報11,832點，瀉434點或3.5%。
對利率敏感的美國兩年期債息曾升至3.7厘，為2007年以來最高，10年期債息曾升穿3.4厘。美元造好，美匯指數曾升1%，報109.73，兌日圓曾報144.41，揚1.1%，即每百日圓曾兌5.42港元，歐元兌美元則瀉0.9%，報1.0023；英鎊兌美元曾報1.1541，挫1.2%。
利率期貨顯示，加息0.75厘機會率為84%，按日降7個百分點；加息0.5厘機會率為0%；而大手加息1厘的機會率則由0%，大增至16%。
大摩瑞銀齊降布油預測
紐約期油昨晚每桶曾報86.66美元，跌1.3%，上月累減9%，倫敦布蘭特期油曾報92.53美元，減1.5%，上月累瀉12%。面對主要經濟體經濟衰退憂慮加劇，以及內地堅持嚴格防疫措施，摩根士丹利及瑞銀齊降倫敦布蘭特期油油價預測。大摩指，由於高通脹及需求急劇放緩，將第三季布油預測下調12美元，至每桶98美元，第四季預測則調低5美元，至每桶95美元，明年維持在每桶100美元及以上。瑞銀將今年底布油預測下調15美元，至每桶110美元。因結束釋放戰略石油儲備及對石油產品發電需求增加，布油明年將回升至每桶125美元。