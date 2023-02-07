連跌３日｜資金分歧 盈富成好淡戰場

中美「氣球」風波再掀憂慮，恒生指數3日累挫850點，至21,222點。有分析認為市場對於大市是轉勢抑或死貓彈漸見分歧，惟仍傾向大市去年10月已見底。事實上，盈富基金(2800)近日無論沽空抑或吸資額均明顯，反映部分好淡友以其為後市對沖戰場。
恒指昨挫438點或2%，至21,222點；恒生科技指數再跑輸，報4,464點，跌169點或3.7%。主板成交額1,360億元。A股亦普遍向下，上證綜合指數報3,238點，跌0.8%；深圳成分指數失1.2%，兩市合共成交額8,747億元人民幣。
洪灝：市場觀望更多復甦證據
思睿投資集團合夥人兼首席經濟學家洪灝昨以「是死貓跳，還是牛回頭？」為題發表報告，指該行對近日股市的調整亦「措手不及」，並指注意到中港股均在新冠疫情3年期間，多次在現處22,500點水平的850周線受阻，而在股市受情緒及資金流影響、資金正流出盈富基金之際，大宗商品在過去3個月卻基本持平，他認為大市正處分歧及關鍵位，市場需要觀望更多復甦證據。
該行去年10月底在恒指14,000點水平時，已將其目標定在23,000點，及至恒指上月底曾升至22,700點高位。洪灝認為，中國採購經理指數(PMI)重回擴張區間，但A股未完全反映，即使850周線受阻，但相信市場回調後應可「重整旗鼓」，仍相信去年10月的底部為大市一個長期轉捩點。
盈富吸30億北水 空軍轟炸
盈富上月基金單位累縮5.9%，以每股資產淨值計出基金規模，則累減51.2億元。不過在連日跌市後，盈富已連續兩日吸資，累計增發3,800萬個基金單位，增幅0.6%。同時，港股通昨大手掃入盈富，滬深合共淨買額30.78億元，追蹤國指的恒生中國企業(2828)亦有16.4億元淨買額。至於整體港股通亦吸資，滬深合共淨買額19.89億元。
相反，盈富及恒生中國企業沽空近日均攀升，盈富昨沽空額44.8億元，冠絕藍籌，沽空率66.6%為近月高水平；本月日均沽空額41.7億元，較上月日均17.1億元，大增1.4倍。恒生中國企業昨沽空額28.1億元，沽空率高近七成。
ATMXJ領挫 滙控跌市奇葩
76隻藍籌股僅5隻報升，當中滙豐控股(005)一枝獨秀，全日漲1.3%，為表現最好藍籌。不過科技股走弱，ATMXJ成跌市推手，騰訊控股(700)失2.1%；美團(3690)跌5%；阿里巴巴(9988)跌2.7%；小米集團(1810)失4.9%；京東集團(9618)挫3.6%，5股合共拖低大市201點，佔跌市46%。