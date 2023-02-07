連跌３日｜資金分歧 盈富成好淡戰場

中美「氣球」風波再掀憂慮，恒生指數3日累挫850點，至21,222點。有分析認為市場對於大市是轉勢抑或死貓彈漸見分歧，惟仍傾向大市去年10月已見底。事實上，盈富基金(2800)近日無論沽空抑或吸資額均明顯，反映部分好淡友以其為後市對沖戰場。

恒指昨挫438點或2%，至21,222點；恒生科技指數再跑輸，報4,464點，跌169點或3.7%。主板成交額1,360億元。A股亦普遍向下，上證綜合指數報3,238點，跌0.8%；深圳成分指數失1.2%，兩市合共成交額8,747億元人民幣。

洪灝：市場觀望更多復甦證據

思睿投資集團合夥人兼首席經濟學家洪灝昨以「是死貓跳，還是牛回頭？」為題發表報告，指該行對近日股市的調整亦「措手不及」，並指注意到中港股均在新冠疫情3年期間，多次在現處22,500點水平的850周線受阻，而在股市受情緒及資金流影響、資金正流出盈富基金之際，大宗商品在過去3個月卻基本持平，他認為大市正處分歧及關鍵位，市場需要觀望更多復甦證據。

該行去年10月底在恒指14,000點水平時，已將其目標定在23,000點，及至恒指上月底曾升至22,700點高位。洪灝認為，中國採購經理指數(PMI)重回擴張區間，但A股未完全反映，即使850周線受阻，但相信市場回調後應可「重整旗鼓」，仍相信去年10月的底部為大市一個長期轉捩點。