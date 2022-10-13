連跌10月｜內房恐慌燒至藍籌 分析憂碧桂園成旭輝翻版

由中國恒大集團(3333)引爆的內房債務危機連環船，一直波及的都是高負債同業，惟近日被視為「示範民企」的旭輝控股(884)亦捲入違約風波，進一步打擊市場對內房的信心，即使資產負債表佳的內房亦受牽連。有大行更認為，藍籌股碧桂園(2007)或會成為第二個旭輝，擔憂集團融資相關問題將浮上水面，令已連跌10個月的碧桂園，股價恐低處未算低。

滙豐環球研究發表報告，指市場正憂慮碧桂園會走上旭輝同一條路，而該行同意相關想法。滙豐指，民企內房已失去投資者信任，即使碧桂園如常還債亦會被市場忽視，且亦對其前景沒有信心，更甚的是，在集團銷售一直緩慢恢復下，不排除與融資相關的問題會漸見浮面，除非有大幅度的刺激政策出台，否則其股價難見重估。

滙豐狠劈60%目標價

即使股價已低殘，該行亦仍狠劈碧桂園目標價60%，由3.5元，減至1.4元，評級由「買入」大降至「減持」。碧桂園昨收報1.53元，大跌半成，較滙豐目標價仍有8.5%潛在跌幅，累計本月挫15.9%，由1月起已連跌10個月，今年暫瀉78%。該行同時降旭輝目標價25%至0.6元，評級維持「持有」。

惠譽指旭輝中期難融資

另外，評級機構惠譽將旭輝長期發行人違約評級、高級無抵押評級及未償付票據評級由「BB-」降至「CC」，連降5級。惠譽指，旭輝拒絕就其本月初到期可換股債違約的事件作書面回應，降級反映其流動性風險上升，並認為集團中期均無法再進入資本市場，需靠內部現金應付今年及明年到期的債務。惠譽估計，旭輝明年有約200億元人民幣債務到期，即使截至9月底止有現金逾300億元人民幣，但大部分與房地產開發項目有關，無法用於償債。旭輝昨收報0.58元，跌3.3%。