進軍造車｜雷軍：小米SU7媲美保時捷 冀20年內躋全球五大車廠

小米昨舉行小米汽車技術發布會，公布小米SU7定位為「C級高性能生態科技轎車」，雷軍說，從手機行業到汽車行業的重大跨越，是「人車家全生態」完整閉環的關鍵跨越，新車最高時速超越保時捷及Tesla Model S。

早於2021年初表示進軍智能汽車業務的小米集團(1810)，其首款汽車——小米SU7昨日正式曝光。集團創辦人、董事長兼行政總雷軍更揚言，於未來15至20年要成為全球前5名車商。小米昨反高潮，逆市挫0.3%或0.04元，報16.28元，成交逾25億元，北水淨沽出1.1億元。

雷軍說3年造車過程不容易，「比想像至少難10倍」，又向同業比亞迪(1211)、蔚來(9866)、小鵬(9868)、理想汽車(2015)及華為等致敬。

不過，是次小米未有公布小米SU7的預訂、交付時間表，以及售價。雷軍說「售價9.9萬、14.9萬是不可能的，定價確實有點貴」，並叫大家多等數個月，而市場智能汽車平均售價約40萬元人民幣或以上。

首期投資逾百億人幣

小米汽車首期研發涉資100億元人民幣，研發團隊有逾3,400名工程師，計劃明年上半年實現產量。集團2021年時指未來10年將投資100億美元。