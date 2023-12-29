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財經
2023-12-29 04:30:14
日報

進軍造車｜雷軍：小米SU7媲美保時捷 冀20年內躋全球五大車廠

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小米SU7

雷軍：小米SU7媲美保時捷

早於2021年初表示進軍智能汽車業務的小米集團(1810)，其首款汽車——小米SU7昨日正式曝光。集團創辦人、董事長兼行政總雷軍更揚言，於未來15至20年要成為全球前5名車商。小米昨反高潮，逆市挫0.3%或0.04元，報16.28元，成交逾25億元，北水淨沽出1.1億元。

小米昨舉行小米汽車技術發布會，公布小米SU7定位為「C級高性能生態科技轎車」，雷軍說，從手機行業到汽車行業的重大跨越，是「人車家全生態」完整閉環的關鍵跨越，新車最高時速超越保時捷及Tesla Model S。

雷軍說3年造車過程不容易，「比想像至少難10倍」，又向同業比亞迪(1211)、蔚來(9866)、小鵬(9868)、理想汽車(2015)及華為等致敬。

不過，是次小米未有公布小米SU7的預訂、交付時間表，以及售價。雷軍說「售價9.9萬、14.9萬是不可能的，定價確實有點貴」，並叫大家多等數個月，而市場智能汽車平均售價約40萬元人民幣或以上。

首期投資逾百億人幣

小米汽車首期研發涉資100億元人民幣，研發團隊有逾3,400名工程師，計劃明年上半年實現產量。集團2021年時指未來10年將投資100億美元。

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另外，華為日前亦發布其旗艦SUV問界M9，其常務董事余承東更形容將是1,000萬元人民幣以下最好的SUV後，並設純電和增程Max版及Ultra版，售價介乎46.98萬元至56.98萬元人民幣，預期將於明年2月26日起交付。

吉利汽車(175)旗下電動車品牌極氪(Zeekr)中新車款極氪007日前正式上市，明年1月1日交付，預售價22.99萬元人民幣起。該股昨最高報8.49元，飆7.1%，收報8.45元，升6.7%，成交約6.8億元，為第三大升幅藍籌。

蔚來3日累飆14%

蔚來上周在西安舉行「NIO Day 2023」旗艦ET9亦正式亮相，並即日接受預訂，預售價80萬元人民幣，預計於2025年首季開啟交付。該股已連升3日，昨收報71.25元，升0.5%，3日累飆14%。

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