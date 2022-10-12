逼海嘯價｜觀望二十大 國指14年低 大行：倘重啟關口將顯著彈

中共二十大在周日召開，市場觀望會後中央會否改變新冠肺炎的抗疫方向，港股在利好消息欠奉下連跌4日，恒生指數已蒸發並跌凸上周三的千點升幅，再創11年低；國企股指數更創海嘯年後14年新低。有大行發表報告，預測二十大後4個潛在防疫方向，當中指倘堅持「清零」，已然低殘的大市，恐仍再有一輪沽壓。

恒指「彈散」 4日跌凸千點

恒生指數昨收報16,832點，跌384點或2.2%，失守萬七關，再創2011年10月後低，4日累跌1,255點；國企股指數報5,729點，失151點或2.6%，為08年金融海嘯後14年低；恒生科技指數報3,278點，跌120點或3.6%，再創指數推出以來新低。主板成交額912億元，大市沽空率連續3日逾兩成，昨錄22.3%，盈富基金(2800)沽空額35.8億元最高，沽空率70%。

A股則稍反彈，上證綜合指數報2,979點，揚0.2%；深圳成分指數漲0.5%；創業板指數升1.1%。兩市成交額5,638億元人民幣。港股通續吸資，滬深合共淨買額31.19億元，當中上海佔17.37億元，深圳佔13.82億元。

美銀發表報告指，倘二十大後內地明確堅持「清零」政策，預料市場反應將頗為負面，中資股並會有一輪重估潮，通關受惠股、周期性及增長股短線均會出現強大沽壓；相反「低啤打」的國有銀行、公用及油氣板塊會相對表現較佳。另外，屆時市場會憧憬內地出台寬鬆政策，尤其在基建及樓市相關領域，工業及資源類板塊會受惠。

該行又預計二十大後的其他3個可能性，包括倘內地明確重啟關口，市場將顯著反彈，高市值及周期股會引領升浪；如果當局沒有重啟計劃，但有放寬防疫政策，相信股市反應仍正面，經濟重啟的受惠股可跑出；但若果沒有任何相關訊息出台，則視為壞消息，投資者仍會失望，市場或持續走弱，價值股會跑贏增長股。

內房又插水 滙豐料復甦呈L型

周一走強的內房股昨掉頭插水，碧桂園(2007)大挫9%，為表現最差藍籌；龍湖集團(960)瀉8.5%。有違約風險的民企旭輝控股(884)則跌1.6%，連跌5日累挫三成。

滙豐環球研究報告指，民企內房表現大幅跑輸國企，是因為市場憂慮民企遲早會違約，加上近來行業透明度低，令投資者出現信心危機，並因而對行業的壞消息過度反應，對好消息則反應太慢。該行認為，內地樓市會呈「L」型復甦，會出現汰弱留強，從下而上揀股仍有值博空間，包括市值、銷售及品牌價值，維持看好國企及部分民企，包括中國海外(688)、華潤置地(1109)及萬科(2202)。