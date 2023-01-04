逼牛熊線｜最chok紅盤 波幅909點 港股開門紅 拗腰闖越二萬

港股2023年首個交易日在驚濤駭浪下衝高，恒生指數昨低開後即拗腰向上並倒升至越二萬大關，並劍指牛熊線，全日高低波幅高達909點，為近一個月來最波動，倘單單以新年後的首個交易日計，則為波動最大的紅盤。淡友續以牛熊線為防守，惟市場樂觀情緒漸增，有大行認為升勢未完，將目標放在二萬三關或以上。
恒指昨早段曾挫478點，午後高見20,212點，倒升最多升431點，即一度低位反彈909點，收市仍漲363點或1.8%，報20,145點，至逾4個月高，距俗稱牛熊分界線的250天移動平均線處20,379點，與現價只相差234點或1.2%。國企股指數報6,833點，漲129點或1.9%；恒生科技指數報4,233點，走高104點或2.5%。大市主板成交額1,207億元。
北水大手掃騰訊 狠沽美團
滬深港股通吸資，合共淨買額42.5億元。北水買騰訊控股(700)、沽美團(3690)，前者吸資15.8億元，後者走資7.2億元。
中資電訊、汽車股、醫藥股及濠賭股領升，中國聯通(762)大升7.2%，為表現最好藍籌；緊次為比亞迪(1211)，全日飆4.7%。另外藥明生物(2269)大升4.5%；吉利汽車(175)漲4%；銀河娛樂(027)及金沙中國(1928)走高3.9%。表現最差的藍籌有恒安國際(1044)及農夫山泉(9633)等，前者跌1.8%；後者失1%。
花旗估未升完 看23000
上季港股總回報15%，跑贏環球。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，在內地放寬疫情封控及各項監管鬆綁下，看好中港股今年續復甦，尤其消費將為增長重點，預期恒指有望反彈至23,000點，滬深300指數目標5,000點。另外，該行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，美國有七成機會陷入衰退，或逼使失業率推升至逾5%，令美國聯儲局年底有機會反手減息，幅度或為今次加息周期的一半，本港樓市在首季仍有機會再跌半成，惟在復常預期下，下半年或回升。
另外，瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔對傳媒表示，市場焦點應放在復常概念上，中資股在上季大反彈後估值仍然吸引，因而給予恒指目標23,800點。