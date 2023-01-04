逼牛熊線｜最chok紅盤 波幅909點 港股開門紅 拗腰闖越二萬

港股2023年首個交易日在驚濤駭浪下衝高，恒生指數昨低開後即拗腰向上並倒升至越二萬大關，並劍指牛熊線，全日高低波幅高達909點，為近一個月來最波動，倘單單以新年後的首個交易日計，則為波動最大的紅盤。淡友續以牛熊線為防守，惟市場樂觀情緒漸增，有大行認為升勢未完，將目標放在二萬三關或以上。

恒指昨早段曾挫478點，午後高見20,212點，倒升最多升431點，即一度低位反彈909點，收市仍漲363點或1.8%，報20,145點，至逾4個月高，距俗稱牛熊分界線的250天移動平均線處20,379點，與現價只相差234點或1.2%。國企股指數報6,833點，漲129點或1.9%；恒生科技指數報4,233點，走高104點或2.5%。大市主板成交額1,207億元。