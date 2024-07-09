逾兩月低｜港股乾跌 險守牛熊線

中港股成交連日萎縮，恒生指數一度挫346點，收市跌幅收窄至275點或1.6%，報17,524點，創兩個半月低，俗稱牛熊分界線的250天線(昨處17,515點)一度失守，並在收市險守。大市連跌兩日累失504點，成交額更不足900億元，昨錄893億元，並已連續3個交易日不足千億元。A股上證綜合指數昨跌0.9%，連挫4日累失2.5%，至2,922點，同時成交額連續4日不足6千億元人民幣，昨錄5,820億元人民幣。

大摩料長實新地削派息

摩根士丹利有報告指，在基本面惡化及股價下挫的情況下，本地地產股估值及股息率吸引。該行認為地產股資產負債率低，普遍可支持派息，如長江實業集團(1113)、九倉置業及新鴻基地產(016)的股息可由經常性利潤支付，惟預計長實和新地今年上半年或削減派息。長實及新地昨齊齊跌1%。

中金估萬八關撐得住

中金亦有報告指，港股自5月底高位累失約一成，後市在「穩槓桿」的政策意願下，市場不會出現「去槓桿」時期的單邊下行，大機會是呈現震盪格局，預料恒指可修復能19,000至20,000點，並為第一目標區間；更多催化劑出現前，大市在18,000點左右有支撐。該行料下半年聚焦穩定回報的高分紅現金牛、政策受惠的科技股及局部漲價的天然及公共板塊。