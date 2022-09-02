逾半中國公司使用AI冠全球

阿里巴巴（9988）集團副總裁、阿里雲全球銷售總裁蔡英華昨出席2022世界人工智能大會時指出，現時中國使用人工智能（AI）的企業比例已達58%，居全球首位，遠高於全球平均水平的35%，又預計到2025年，中國數據量將達48.6ZB（1ZB相等於10億TB），成為全球最大數據圈，相當於2020年全球數據量。 蔡英華形容，AI的黃金時代已正式到來，愈來愈多企業正在直接或間接使用AI，而中國是代表AI使用最高水平、最高生產力的區域；在應用端方面，愈來愈多企業開始把AI運用到生產與管理中。 2025中國數據量將達 48.6ZB 他又表示，智能計算已成為數碼經濟增長的新引擎，阿里雲將在上海持續加大研發和業務投入，聯合各界夥伴在上海共建世界級人工智能產業集群。

另外，出席同一場合的百度（9888）創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在主旨演講中亦指出，過去1年，無論是在技術層面還是在商業應用層面，人工智能都有了巨大的進展，不過，目前無人車普及面臨「四不一難」的問題，即無人車不能入市、不能上牌、不能去掉安全員、不能運營收費、事故責任難以認定。 他認為，需要持續推動制度創新，進一步突破政策瓶頸。只有這樣，才能實現人工智能和實體經濟的雙向奔赴，才能推動社會的巨大進步。 作為AI技術應用的主要旗艦之一，百度蘿蔔快跑自動駕駛出行服務截至7月，累計訂單量超100萬單，運營範圍遍及北京、上海等10多個城市。重慶和武漢分別開放了全無人商業化運營。