逾百六億 科技巨頭低位托價 今年回購漲五成

港│股│橫│行

港股上月中至今持續窄幅橫行，未有明顯方向之際，企業卻早已出手買貨。本報按webb-site數據粗略統計，港上市公司本月累計回購額近27.6億元，已為去年整體4月回購額的一半，累計今年至上周五止回購額162億元，較去年1至4月的109億元，多49%，當中以科技股佔多，包括騰訊控股(700)及小米集團(1810)等巨頭。

港上市企業的巨額回購潮自去年12月起出現，當月全月錄約155億元，今年1月再涉約59億元，兩月按年均飆逾5倍。今年2月及3月則分別錄約21億元及54億元，分別按年大升1.3倍及六成。

騰訊去年回購近26億元後，今年再加碼，至今已出手近49億元買貨；小米去年累計擲近85億元回購，今年再回購約10.6億元。其他今年積極出手的科技股還有微盟集團(2013)、金蝶國際(268)、明源雲(909)及網龍(777)等；另外阿里巴巴(9988)早前公布業績時，亦已宣布加碼回購100億美元，至250億美元，料成中概股的最大回購紀錄。

分析：歷年回購潮後 港股向好

海通國際近日有報告指，港股自2005年後共錄5次回購潮，均在市場大幅下跌和估值處低位時開始，而今浪回購潮則早在去年5月已開始出現。報告指，歷年回購潮後港股均能企穩反彈，尤其以科技類板塊最好，1年後恒生指數及恒生科技指數平均累計漲幅分別為19%及52.9%。

阿里ADR挫逾2% 恒指料低開

至於今日大市則料低開，港股美國預託證券(ADR)上周五普遍輕微向下，阿里ADR更較港低2.3%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開85點，至21,787點。