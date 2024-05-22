遇到阻力｜分析料闖2萬關需增長配合 港股回415點 北水掟盈富

港股昨現逾1個月以來較明顯的回吐。(中新社)

港股3日累升563點後，昨出現逾1個月以來最明顯的回吐。恒生指數昨一度挫461點，收市仍失415點或2.1%，報19,220點，為4月中以來首見的明顯回吐。北水吸資額連續兩日收縮，當中盈富基金(2800)再現一面倒沽壓，昨港股通淨走資逾18億元。

有分析認為，港股首階段目標已接近，再上漲還需利率進一步回落，以後更重要的是盈利增長配合。



港股通吸資連減兩日 昨不足5億

大市昨主板成交額1,505億元，連續3日收縮，當中沽空額215.7億元，沽空率14.3%。盈富成資金跌市下對沖目標，昨沽空額46.5億元，即沽空資金中有21.6%均為轟炸盈富，沽空率則為39.8%。另外，北水亦加入拋售盈富行列，港股通繼上周四大手淨賣出17.7億元盈富後，昨再淨沽出18.45億元，當中99.3%為沽盤，為昨日港股通沽壓最大的港股。整體港股通昨則淨吸資4.73億元，連續兩日吸資減少。