遇到阻力｜分析料闖2萬關需增長配合 港股回415點 北水掟盈富

港股3日累升563點後，昨出現逾1個月以來最明顯的回吐。恒生指數昨一度挫461點，收市仍失415點或2.1%，報19,220點，為4月中以來首見的明顯回吐。北水吸資額連續兩日收縮，當中盈富基金(2800)再現一面倒沽壓，昨港股通淨走資逾18億元。
有分析認為，港股首階段目標已接近，再上漲還需利率進一步回落，以後更重要的是盈利增長配合。
港股通吸資連減兩日 昨不足5億
大市昨主板成交額1,505億元，連續3日收縮，當中沽空額215.7億元，沽空率14.3%。盈富成資金跌市下對沖目標，昨沽空額46.5億元，即沽空資金中有21.6%均為轟炸盈富，沽空率則為39.8%。另外，北水亦加入拋售盈富行列，港股通繼上周四大手淨賣出17.7億元盈富後，昨再淨沽出18.45億元，當中99.3%為沽盤，為昨日港股通沽壓最大的港股。整體港股通昨則淨吸資4.73億元，連續兩日吸資減少。
友邦保險(1299)及騰訊控股(700)為跌市火車頭，前者挫3.8%，拖低大市45點；後者跌2.9%，拖累54點。另外，理想汽車(2015)放榜後急瀉19.3%亦拖低大市42點。
中金：盈利漲10% 有望見22000
中金報告指，恒指19,000點至20,000點為第一階段假設目標，目前已基本接近，市場再進一步上漲的動力在10年美債息率進一步下跌及基本面改善。假設2024年盈利增長10%，將有望推升大市攀高至22,000點，而盈利增長又高度依賴後續財政發力的力度與進度。該行推算，假如全數主動外資都將中資股從「低配」轉「標配」，有望帶來約400億美元資金流入，超過2011年以來的流出總額。