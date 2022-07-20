道指急升754點　美股創近6星期新高

投資者對於股市見底信心增加，美股三大指數周二（19日）大幅反彈，道瓊斯工業指收數報31,827點，升754點或2.43%；標準普爾500指數收報3,936點，升105點或2.76%；納斯達克指收報11,713點，升353點或3.11%。

投資者情緒已經惡化到相當程度，令一些投資者認為市場已經為未來的救濟反彈做好了準備。美國銀行週二對專業投資者進行的一項調查顯示，投資者的恐慌可能催生了絕佳的買入機會。受訪人士的悲觀情緒表明賣家已經被淘汰，股票可能會從這裡上漲。

美國銀行的調查發現，投資組合中股票的配置是自2008年10月以來的最低水平，即雷曼兄弟倒閉一個月後，而現金持有量則是自2001年以來的最高水平。美國銀行的月度基金經理調查發現，有58%受訪者表示，其目前投資組合的風險資產低於正常水平。受訪的259位基金經理共管理着7,220億美元資產，他們認為目前最大的「黑天鵝」是通脹持續高企、其次是全球經濟衰退，以及貨幣政策收緊。

美國投資組合的股票配置為 2008 年 10 月以來最低

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏亦表示，美股仍有下跌空間，建議部署高息股及資金流充裕的優質股。按照法巴統計的歷史數據，在沒有出現衰退的情況下，標指由高點到低點平均跌幅為19.9%，需時約4.7個月；若發生衰退，則平均於22個月內跌約41%。她認為，現時美股已反映了經濟放緩，但尚未消化衰退預期。

不過，老牌科技股國際商業機器（IBM）股價收挫5.28%。公司警告，由於美元匯價持續強勁，該企將全年自由現金流預測，由4月時預計的100億至105億美元，向下修訂至100億美元。因此即使IBM

IBM上季收入按年增長升9.26%至155.35億美元，高於市場預期的152億美元，如按固定匯率計算更升16%；期內非通用會計準則（non-GAAP）持續業務純利則為21.05億美元，折合每股2.31美元，後者按年升43.47%，也優於市場預期。