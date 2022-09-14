道指跌逾1250點創兩年最大跌幅 比特幣跌近1成

交易員預期，聯儲局最終加息或會較預期更多，以對抗通脹。利率期貨顯示，市場估計聯儲局下周加息1厘的機會升至逾3成，加息0.75厘的機會降至近7成。反映利率預期的兩年期美債孳息率升至3.794厘，是近15年新高。

美國聯儲局持續加息，及美國政府推出各項措施嘗試減輕通脹壓力下，美國8月份通脹僅放緩至8.3%，仍高於市場預期的8.1%，分析指美國經濟軟著陸的希望受到更大威脅。高利率亦將壓低資產價格。黃金商品以致油價亦應聲下挫。被視為最昂貴或風險最高的投資加密貨幣亦要下跌，比特幣（Bitcoin）跌幅為9.4%，最新報20,182美元。

聯儲局今年已經四次提高基準利率，最近兩次提高了四分之三個百分點。聯邦基金利率目前在 2.25% 至 2.50% 的範圍內。

有分析認為，聯儲局不能讓通脹持續下去，而必須採取一切必要措施阻止價格上漲，意味著聯儲局在降低通脹方面還有很多工作要做。不過，高利率亦代表以信貸方式購買房屋、汽車或其他任何東西變得更加昂貴，從而損害經濟。抵押貸款利率已經達到 2008 年以來的最高水平，給房地產行業帶來了痛苦。市場希望聯儲局能小心控制，讓經濟放緩到足以遏制高通脹的程度，但不會造成痛苦的衰退。