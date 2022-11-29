道指跌過500點 憂中國抗疫措施引發示威影響環球經濟

美國聯儲局官員強調將進一步加息，加上中國嚴格的防疫措施引發民眾上街示威增添不明朗因素，削弱投資者風險胃納，美股顯著下跌。道瓊斯工業平均指數低開後持續向下，最多跌過547點或1.6%，並以接近全日低位收市。道指收報33,849點，跌497點或1.5%。標準普爾500指數收報3,963點，跌62點或1.5%，今個月以來失幅全部報銷。

有分析警告，中國疫情升温及最近的示威活動，令中國官方派遣大量公安到北京及上海，令中國結束清零政策的路線變得複雜。中國防疫策混亂退場的風險正在增加。

受到蘋果股價持續受壓，最多跌3.2%，收市跌幅收窄至2.6%。受蘋果急跌拖累，納斯達克指數跌176點或1.6%，收報11,049點。負責組裝蘋果iPhone 14 Pro的富士康鄭州廠房據報因近日的抗議及後續員工流失，估計會導致出產減少600萬部，拖累蘋果股價。

蘋果 受鄭州廠產量大減拖累曾跌逾3%

美國聯儲局官員亦放鷹，重燃投資者對加息加大美國滯脹的憂慮。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，金融市場仍然低估聯儲局決策官員明年將更進取加息以應對通脹的可能性，聯邦基金利率可能需要升至5厘至7厘區間的下限，才可達致限制通脹的水平。美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）不認為聯儲局接近暫停緊縮，需要觀察未來幾個月的通脹數據。

歐洲股市亦低收。英國富時100指數收報7,474點，跌12點。法國巴黎CAC指數收報6,665點，跌47點。德國DAX指數收報14,383點，跌158點。