違約風險增！萬科5日挫9% 大行叫減持

萬科企業(2022)高層大地震，今年1月才上任的主席辛傑傳被相關部門帶走後，周一再突然請辭，由非執行董事黃力平接任。萬科股價在消息曝光後下挫，並已連跌5個交易日，累失約8.8%，昨報4.98元，單日跌1.2%。大行關注辛傑事件會否影響大股東深圳地鐵對萬科的資金支持，令其違約憂慮上升，並紛紛呼籲減持或沽售萬科。 同時為深鐵董事長的辛傑，於今年1月臨危受命接替執掌萬科超過7年的郁亮擔任主席，郁亮則留任董事並出任副總裁。深鐵今年累計向萬科提供260億元人民幣低息貸款。

前總裁傳遭刑拘 無獨有偶，繼早前傳出辛傑9月中起失聯至今後，昨日內媒再引述消息指，萬科前首席執行官兼總裁祝九勝已被採取刑事強制措施，祝九勝於今年1月亦傳失聯，不久後即公布其因「身體原因」辭任，及後內房圈子已鮮有聽到其消息。 摩根大通認為，上任僅9個月的辛傑辭任令人意外，由於接任的黃力平同樣來自深鐵，為深鐵黨委副書記、董事、總經理，因此基本預測萬科不會違約。惟由於管理層未為萬科提出重上軌道的清晰路線圖，亦不排除配股可能，因此予以「減持」評級，目標價4.1元。

關注深鐵會否續泵水 大和則指，萬科的債務已達警戒水平，包括淨負債率升至90%新高，現金與短債比率跌至0.48倍，扣除預售資金更只有0.2至0.3倍；同時首3季合約銷售挫45%，經營現金流維持負值，因此十分依賴深鐵的資金支持。該行相信深鐵短線仍會繼續向萬科「泵水」，惟仍予「跑輸大市」評級。瑞銀則認為，辛傑離任增加深鐵對萬科支持的不確定性，萬科今明兩年分別有98億元及124億元人民幣債務到期，一旦失去深鐵支持將面臨大挑戰。該行籲「沽售」萬科，目標價僅2.6元。