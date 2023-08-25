遠勝預期｜科企季績接連報捷 美團經調整溢利創新高

再有科技龍頭交出亮麗成績表！繼百度集團(9888)後，美團(3690)昨公布的季績亦遠勝預期，並創下多項紀錄，上季盈利46.8億元(人民幣，下同)(約51.1億港元)，去年同期蝕11.2億元；非國際財務報告準則計經調整溢利76.6億元，漲2.7倍兼創歷史新高。

除了經調整利潤外，美團上季經調整EBITDA為76.8億元，揚1倍，亦創歷史新高；另外，隨著線下消費持續復甦，集團的到店、酒店及旅遊業務於第二季度錄得強勁增長，交易額按年升超過120%，年活躍商家數及年交易用戶數亦創下新高。

本月外賣月訂單量歷史新高

另外，集團季內即時配送交易宗數54億宗，升31.6%。美團指，通過加強供給及優化補貼策略，外賣更好滿足了不同價格帶用戶的不同需求，使用戶與平台的黏性進一步加大，帶動外賣月訂單量在8月達到歷史新高。

其他業績表現方面，集團第二季收入679.6億元，增33.4%，經營溢利47.1億元，去年同期虧損4.9億元。至於期內核心業務收入511.9億元，升39%，經營溢利111.3億元，揚34.8%。新業務收入167.6億元，多18%，經營虧損收窄至51.9億元，去年同期蝕67.9億元。累計上半年純利80.4億元，去年同期虧損68.2億元；經調整溢利131.5億元，去年同期蝕15.2億元，不派中期息。

美團行政總裁王興指，隨著本地生活市場呈現出穩步復甦的良好態勢，將繼續圍繞「零售+科技」戰略，滿足用戶日益多元的消費需求，用科技推動本地商品零售及服務零售的效率提升，幫大家吃得更好，生活更好。

股價偷步升7.4%

美團股價在放榜先偷步升，昨收報140港元，大升9.7港元或7.4%，成交額58.5億港元，連升3日累漲逾一成。

