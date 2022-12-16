遠洋出售成都太古里項目套現55.5億人幣 急升最多一成八

遠洋向太古出售成都太古里項目餘下權益套現55.5億人民幣，股價急升逾一成。（網上圖片）

遠洋集團（3377）及遠洋服務（6677）向太古地產（1972）出售成都太古里項目餘下50%權益，以及及相關的物業管理公司權益，套現55.5億人民幣，是最新一間內房企業透過出售資產融資。

遠洋集團開市逆市急升，最多升17.8%，高見1.19元，最新升幅仍達9.9%，報1.11元，成交3,120萬元。遠洋服務及太古地產下跌。

根據各方公告，遠洋先在第一期將權益由50%減至35%，作價10億人民幣，之後再以44.91億人民幣出售餘下股權。最後一期交割日為明年4月30日。

遠洋集團估計合併淨收益達13.87億人民幣，料會分期確認，包括第一期交易的虧損約2.49億元人民幣，第二期交易的收益約5,700萬人民幣，及第三期交易的收益約15.79億人民幣。遠洋服務則會分兩期入賬收益為1,000萬人民幣、2,300萬人民幣，合併淨收益3,300萬人民幣。

遠洋集團料確認淨收益近14億

太古地產行政總裁彭國邦表示，自2015年開業以來，成都遠洋太古里已成為全國引以為傲的世界級發展項目，深受租戶、顧客和廣大社區歡迎。2022年公司公布未來10年於核心市場投放1,000億元的投資計劃，當中包括於中國內地市場投資500億元，拓展大受歡迎的太古里及太古滙品牌。這次收購為該項發展計劃的重要部分，彰顯太古地產對投資中國內地市場的長遠承諾及信心。