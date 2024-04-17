遠超預期｜消費內房仍堪憂 內地GDP報捷 中港股照跌

內地昨公布遠超預期的增長，上季國內生產總值(GDP)錄29.6萬億元人民幣，按年有5.3%升幅，較市場預測的4.8%高，按季則升1.6%。不過中港股不領情昨續報跌，恒生指數昨挫351點，至16,248點，連跌4個交易日，累失890點；A股則挫1.6%。市場將焦點落在房地產開發投資大挫，以及消費增長不及預期的憂慮上，有分析更相信未來3季難複製首季的增速。

中信銀行國際首席經濟師卓亮表示，內地上季經濟表現分化，當中製造業和固定資產投資有明顯改善；服務業增加值則平穩；惟要關注消費勢頭能否持續。他又指，在低基數因素欠奉下，今年餘下季度再複製5%增速的難度大，但相信全年5%左右的增長仍有望達標，該行預測則為4.9%。

國統局指，首季經濟開局良好，政策效應顯現，生產需求穩中有升，就業物價穩定，市場信心增強；不過也看到外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。

雖然內地增長超預期，惟卓亮認為下半年仍有「放水」空間，惟相信減息較保守，全年只有約10個基點空間，下半年或優先考慮下調存款準備金率(RRR)，惟今季則料不會有行動。

星展銀行(香港)則將今年內地GDP增長預測從4.5%上調至5%。該行經濟研究部高級經濟師周洪禮指，由於美國需求持續強勁，加上人民幣偏軟，出口貨運量表現出強韌性。在國內，受惠於國家積極的政策措施，基礎設施和製造業投資加速，抵銷了房地產投資放緩所帶來的壓力。