遠遜預期｜上季經調整利潤跌25% 騰訊外圍曾瀉半成

股│王│放│榜

股王成績表遜色！騰訊控股(700)昨公布去年底止第四季純利949.58億元(人民幣，下同)(約1,163.4億港元)，按年大升60%，但經調整盈利248.8億元，少25.1%，較市場最熊預期倒退約15%更差，收入錄1,441.88億元，升8%，毛利則跌2%，至578.17億元，每股盈利9.957元。騰訊歐洲股價走低，曾較港再挫半成。

騰訊昨收報389港元，升1港元或0.3%，成交額166.9億港元，放榜前兩連升，累升4.5%。截至本港時間昨晚9時，騰訊歐洲折算報371港元，較港低4.6%。

全年計，騰訊去年純利2,248.22億元，多40.6%，經調整盈利1,237.88億元，升0.9%，收入5,601.18億元，多16.2%，末期息維持1.6港元。分類收入方面，去年增值服務收入2,915.7億元，多10.4%，當中內地遊戲收入多6%，至1,288億元；網絡廣告886.66億元，增7.8%，集團認為對未成年人採取的一系列保護措施，直接及間接地影響收入增長；金融科技及企業服務收入1,721.95億元，漲34.4%；其他收入76.85億元，多2.5%。

網絡廣告收入減近13%

單計第四季的增值服務收入719.13億元，上升7.4%，當中內地市場遊戲收入296億元，多1%；網絡廣告收入215.18億元，減少12.7%；金融科技及企業服務收入479.58億元，升24.6%；其他收入27.99億元，少21%。騰訊預期，未成年人保護措施的影響將於今年下半年全面消化，待新版號發放後，相信將受惠於更多新遊戲的推出。

劉熾平：成立金控影響中性

騰訊派成績表前，市場傳監管機構要求集團將微信支付納入金融控股公司，以及計劃裁員。總裁劉熾平昨表示，集團一直探索成立金控公司的需要，雖然會涉及結構變化，但料短期影響僅中性，不會對業務有實質影響，長遠更可引導行業更健康發展。至於裁員，他指騰訊去年員工增幅大，但現時行業面對根本及結構性改變，今年增長幅度料會大減。騰訊去年底止員工數目約11.28萬人，按年大增31.3%。另外，他指廣告業務仍需時消化監管影響，但預料會在今年底回暖；遊戲則仍待解決未成年人監管問題，強調集團遊戲儲備充足，一旦重新發放版號便會推出新遊戲。