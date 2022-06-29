遭沽空報告質疑誇大收入 蔚來汽車跌逾8%

外媒報道，沽空機構Grizzly Research發表報告，指蔚來汽車（9866）通過誇大收入及抬高淨利潤率來達到指引目標。報告質疑，單一個未合併的關聯方——武漢蔚能，已為蔚來汽車創造數10億美元的收入。

蔚來回應指，公司已觀察到這份報告，該報告內容充滿了大量不實信息以及對蔚來披露信息的誤讀。蔚來一直嚴格遵守上市公司相關準則，目前已針對該報告啟動相關程序。

蔚來開市挫6.4%，其後走勢反覆向下，現會跌8.4%，報171元，為今日開市後最低位。

蔚來：報告內容充滿大量不實信息及誤讀

該報告提到，蔚來汽車旗下的蔚來控股，聯通國泰君安、寧德時代等四家公司合資設立武漢蔚能電池，在這間公司完成B輪融資後，蔚來已經持有該公司19.84%的股權，成為該公司單一最大股東。

該報告懷疑蔚來正試圖透過這一未合併的關聯方，為其創造了數十億美元的收入，令蔚來汽車過去的業績超出市場預期。報告又預計，武漢蔚能的銷售，令蔚來的收入和淨利潤分別增加約10%和95%，而具體至2021財年的盈利，超過至少60%歸隱與武漢蔚能。

報告指出，蔚來董事長兼首席執行官李斌與愉悅資本（Joy Capital）及其創始合夥人劉二海關係密切，而愉悅資本的劉二海是瑞幸咖啡業績造假案的核心人物。