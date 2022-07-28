遭質疑經營模式撒謊 名創優品瀉11% 失廿億市值

殺人鯨資本指，經過其7個月的調查，認為名創優品「輕資產、高毛利」的經營模式是謊言。(資料圖片)

名創優品(9896)遭沽空機構狙擊，旋即失近廿億市值！沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告，認為名創優品的經營模式是謊言，並指控集團上市後，主席葉國富借道不透明的加勒比海管轄區企業，吸走集團數億美元。報告又指，名創優品是衰落品牌(a brand in decline)，價值只為現價一小部分。

名創優品昨收報12.46元，大瀉1.52元或10.9%，成交額約1,900萬元，單日市值蒸發19.3億元；累計上市至今股價潛水9.7%。

反駁沽空機構：報告毫無依據

集團昨早發公告指報告毫無依據，且資料具誤導結論及詮釋。集團正審查指控，並考慮採取適當行動保護股東利益，同時成立由獨立董事徐黎黎、朱擁華及王永平所組成的獨立委員會，旨在監督就報告中相關指控所開展的獨立調查工作，亦會於適當時聘請獨立專業顧問協助獨立調查。

殺人鯨資本指，經過其7個月的調查，名創優品有超過620間分店由集團高層或與主席關係密切的人秘密擁有和經營，並非獨立特許經營，與公司向投資者披露的輕資產、高毛利的內地99%獨立特許經營模式有異。報告又引述集團品牌總監於2017年上市前的訪問，稱一線城市店舖由集團經營，特許經營店只限次線城市；及至2019年，另一報道又指集團承認40%店舖自己經營，與後來向投資者的說法不同。

報告又指，葉國富在公司上市後與集團成立英屬維爾京群島(BVI)合資企業，葉國富持80%，但卻沒有出資，而集團又在不足一年後向其買斷持股，變相是向主席「送錢」。而按調查，殺人鯨資本指名創優品收入已由上市前的高峰大跌40%，過去兩年的特約經營費亦大跌63%，因此認為集團估值過高。