遺產認知調查：僅兩成受訪港人立遺囑　2038年或有6千億資產恐凍結

財富傳承對已成家立室的港人而言是重要長遠的議題，近日有社企調查發現，僅兩成受訪港人表明已訂立遺囑，亦有有近40％的受訪者完全沒有訂立任何財富傳承規劃的文件。調查又顯示，若情況持續，15年後即2038年，將會有6,000億元的資產被凍結，數以十萬計的樓宇將不能買賣或租出。

調查：僅兩成受訪港人立遺囑

社企「安心三寶」以隨機抽樣方式，成功訪談超過400位年齡介於25至70歲的香港市民，以了解他們對平安紙 ( 遺囑 ) ，持久授權書和預設醫療指示（安心三寶）的認知程度與實際使用情況。結果發現，97.3％受訪者認為「訂立財富傳承的規劃相當重要」，79.4%的受訪者認為他們「已為老年生活作出妥善規劃」，但事實上只有20.4%的受訪者表示「已訂立遺囑」。另外73%受訪者未聽過「持久授權書」 ，60%受訪者未聽過「預設醫療指示」。

調查亦發現，有近40%受訪者沒有訂立任何財富傳承規劃文件，主因是不懂訂立，佔50.3%，其次是認為現時健康狀况良好、無想過會突然離世及不清楚文件內容，分別佔逾四成。

2038年或有6千億資產恐凍結

「安心三寶」指出，根據政府統計處的香港人口推算報告，預測到2038年，65歲以上的人口將達到250萬，掌握大概3萬億的資產，未來15年將會有95萬人離世。組織估計，目前只有兩成的人訂立遺囑，不到0.1%的人登記持久授權書，若這個狀況持續，15年後會有6,000億元的資產被凍結，數以十萬計的樓宇將不能買賣或租出。

「安心三寶」續指，期望港府能將更多資源，投放在確保市民的未來獲得妥善規劃，以減少因未作好安心三寶規劃而引發的社會問題，而這領域的投資也將有助於香港成為亞洲的財富管理和承傳計劃中心。