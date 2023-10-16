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財經
2023-10-16 04:30:23
日報

避險升溫｜周飆半成 7個月首見 戰火助燃 金價闖二千美元

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黃金

黃金價格上周累飆5.2%。(資料圖片)

以巴再起衝突擾亂中東秩序，亦將金融市場打亂，本來陷反覆回吐格局的黃金期貨突急轉升，上周累飆5.2%，至每安士1,941.5美元，單周進帳近百美元，為約7個月來最大單周升幅，並一下子收復約半個月失地之餘，亦重燃市場的樂觀情況。有分析相信，倘地緣政局持續惡化，金價今季每安士或見2,000美元。

除黃金外，其他貴金屬亦衝高，白銀期貨每安士報22.895美元，全周大升5.4%，為8月下旬後最大單周升幅。

七成人料未來一周繼續升

有外媒統計指，14位外資分析員中，有10位或72%估計截至10月20日一周的黃金價格會走高，只有兩位或14%料會下調，其餘兩位則看法中性。而逾430名的散戶調查結果亦相若，72%料未來一周黃金報升，18%料走低，14%看法中性。

外匯及商品等交易平台OANDA的高級市場分析師Edward Moya對媒體表示，隨著中東緊張局勢的風險加劇，投資者紛紛避險，如果地緣政治局勢變得更惡劣，今年金價很有可能升至2,000美元水平。該行黃金中期目標價已從1,800美元，升至1,900美元，2,000美元或為其中一個階段。

美元走強或限制反彈幅度

至於花旗上周亦有預測指，金價今年每安士料見1,980美元，6至12個月目標則為每安士2,150美元。不過，滙豐則提醒指，雖然金價近日受地緣政局因素而刺激買盤需求，但要留意美元轉強及息口走高的因素，或會限制其反彈。美匯指數上周五報106.65，全周升0.6%。
港股方面，上周恒生指數埋單報17,813點，累升328點或1.9%。港股美國預託證券(ADR)則普遍走低，小米集團(1810)ADR較港低逾2%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開135點，至17,688點。

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