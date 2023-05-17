邁向財自好簡單？　美國財務專家教你7步理財致富

邁向財自好簡單？美國財務專家Dave Ramsey表示，想要成為有錢人，首先要搞了解有錢人的生活模式，他指出債務為「財富大敵」，又提供7步驟教大家理財致富。
對有錢人存有謬誤
Dave Ramsey指，一般人想要累積財富成為富翁時，最大謬誤是對於有錢人觀感有錯誤認知。他指出，大部分人以為擁有100萬元，即可擁有世界首富一樣的生活，如擁有私人島嶼、奢華豪宅、遊艇及私人飛機等。
Dave Ramsey提出一種名為「嬰兒學步致富法」，供有心成為有錢人的人參考。他舉出一個例子，一對夫婦正是如上述所示，認為擁有100萬即如世界首富般，但事實並非如此，反而解決債務及投資後，累積到更多財富。不過Dave Ramsey稱，需要先搞清楚其實生活模式是截然不同，最重要是厘清自身債務及持續投資。
「嬰兒學步致富法」7大步驟
- 首先準備一筆緊急儲備基金，因總有突發事件發生，需有一把「保護傘」，遇到壞事亦能救急
- 然後清還除房貸以外的債務，因最強的財富累積工具是工資收入，千萬不要把錢拿去繳付信用卡的帳單、學貸或供車，應將閒錢作投資
- 建立充足緊急儲備基金費用，基金會用於緊急手術、失業或汽車、房屋維修等，以免再次陷入債務困境
- 學會作長期投資，固定每個月、每年或每十年進行投資，可承受短期波動，也省去不懂計算市場時機，或聽股評人意見的時間
- 存好未來子女學費，儘管無法保證子女日後會上大學或能否順利畢業，但確保日後退休時，可於不利用自身退休金下，子女不用借學貸也可順利取得學位
- 應節省貸款利息，盡早還清房貸，據外國統計，逾六成的富人會於12年內清還所有貸款，因此若有機會就多繳貸款，以節省高額利息
- 最後一步是減少債務，以過零債務人生