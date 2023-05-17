邁向財自好簡單？　美國財務專家教你7步理財致富

邁向財自好簡單？美國財務專家Dave Ramsey表示，想要成為有錢人，首先要搞了解有錢人的生活模式，他指出債務為「財富大敵」，又提供7步驟教大家理財致富。

對有錢人存有謬誤

Dave Ramsey指，一般人想要累積財富成為富翁時，最大謬誤是對於有錢人觀感有錯誤認知。他指出，大部分人以為擁有100萬元，即可擁有世界首富一樣的生活，如擁有私人島嶼、奢華豪宅、遊艇及私人飛機等。

Dave Ramsey提出一種名為「嬰兒學步致富法」，供有心成為有錢人的人參考。他舉出一個例子，一對夫婦正是如上述所示，認為擁有100萬即如世界首富般，但事實並非如此，反而解決債務及投資後，累積到更多財富。不過Dave Ramsey稱，需要先搞清楚其實生活模式是截然不同，最重要是厘清自身債務及持續投資。