郭明錤：Apple供美產品未來3至5年調配到中國以外地區生產

郭明錤在社交估計，蘋果公司將進一步減少在中國的組裝業務，供美產品3至5年後轉移。（資料圖片）

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交平台發表預測，估計蘋果公司（Apple）將進一步減少在中國的組裝業務，推動供應鏈多元化。他預計，蘋果供應美國市場的產品，會在未來3至5年調配到中國以外地區生產，佔全球付運量介乎20%至30%，其中手提電腦MacBook生產線可能轉移到泰國，而全球iPhone訂單則轉至印度。

中美博弈之下，美國白宮號召美國企業實施「去中國化」製造的戰略。郭明錤引述最近的供應鏈調查，印度塔塔集團與和碩或緯創的潛在合作，將加速提升非中國iPhone生產比重。

外電引述郭明錤表示，現時蘋果所有MacBook機型均在內地組裝，日後泰國或成為中國以外的MacBook主要生產地，因蘋果的長期供應商廣達電腦，過去幾年一直在擴充泰國業務；郭明錤估計，蘋果轉移產能需時3年至5年，包括美國市場在內的MacBook設備屆時可由中國以外的組裝基地供應，減少受潛在政治風險影響，包括中美關稅。Apple目前全部MacBook機型都在中國工廠組裝。

MacBook組裝料轉至泰國

郭明錤又說，蘋果的計劃有機會涉及跟印度塔塔集團、台灣企業和碩或緯創合作，在印度發展iPhone組裝業務。由於現時80%以上在印度由富士康製造的iPhone，都是用作滿足當地需求，這種潛在搭配，料會加速提升非中國iPhone的生產比例。

從長遠來看，郭明錤相信蘋果仍會繼續維持在中國組裝大量產品，但該些產品日後可能只供應中國市場，滿足龐大的境內訂單；至於在非中國市場出售的蘋果產品，預計會由非中國組裝基地負責。