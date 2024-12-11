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財經
2024-12-11 18:20:00

郭晉安及其胞姊創辦 草姫首日招股 孖展熱爆超購575倍｜新股IPO (更新)

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由藝人郭晉安有份創立的草姬集團，今日起至下周一招股。(官網圖片)

由藝人郭晉安有份創立的草姬集團，今日起至下周一招股。(官網圖片)

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【18:20更新】新增首日孖展額

由藝人郭晉安及其胞姊郭致因創立的草姬集團(2593)今日(11日)至下周一(16日)招股，計劃發行3,333.36萬股，其中一成將在港公開發售。招股價介乎3.75元至4.15元，集資最多約1.38億元，每手800股，入場費約3,353.48元，預計於下周四(19日)掛牌，農銀國際為獨家保薦人。

按市場資料顯示，草姬首日孖展額至少錄得約79.8億元孖展認購，相當於公開發售集資額1,383萬元，超購575倍。當中輝立借出約40億元，富途借出約26.06億元，信誠借出約5.5億元。

草姬擬發行3,333.36萬股，其中一成將在港公開發售。(草姬招股書截圖) 草姬集團成立於1999年，是多元化的保健品及美容護膚品供應商。(草姬招股書截圖)

集資最多1.38億元   引入3名基投

草姬集團引入3名基石投資者，包括Water Live Wealth、Vital Message及袁子豪，共計投資2,800萬元認購股份。若以招股價中位數3.95元計，上市後淨籌約1.02億元，其中約35.7%用於策略營銷及推廣，37.8%用於擴大及改善銷售網絡，4.7%用於擴展產品組合，12.4%用於招聘人才，9.3%用於一般營運資金。

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草姬集團成立於1999年，是多元化的保健品及美容護膚品供應商，採用多渠道銷售模式，專注於開發和銷售自有品牌產品。公司經營8個自有品牌，包括草姬、綠康營、梅屋等。今年首六個月收益為1.2億元，按年跌3.2%；期內溢利及全面收益總額為748.3萬元，跌59.1%。

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