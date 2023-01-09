郭樹清：14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成

中國銀行保險監委員會主席郭樹清表示，14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決。後續將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。他又表示，會努力促進房地產與金融正常循環。落實「金融十六條」措施，以保交樓為切入點，以改善優質頭部房企資產負債表為重點，促進房地產業平穩健康發展，逐步推動房地產業向新發展模式過渡。

郭樹清接受《新華社》訪問時表示，綜合來看，中國勞動力素質優良，資金流量充裕，科技和管理的創新能力不斷提升，經濟潛在增長率較高。隨着疫情防控措施優化，經濟增長有望較快恢復到正常軌道上來。其中，將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，是經濟快速恢復和高質量發展的關鍵，金融服務大有可為。

以改善優質頭部房企資產負債表為重點促內房發展

他強調，金融政策要積極配合財政政策和社會政策，多渠道增加中低收入和受疫情影響較大群體的收入，提高消費能力。鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。圍繞教育、文化、體育、娛樂等重點領域，加強對服務消費的綜合金融支持。

郭樹清又說，中國當前金融業運行平穩，風險整體可控，但多種因素共同作用下，金融風險仍處於易發多發期。對於民營企業發展，金融機構將進一步樹立「一視同仁」理念，公平公正對待各類所有制企業。貨幣政策會加大向民營企業的傾斜力度，保持信貸總量有效增長，推動降低綜合融資成本，又會加大對服務行業民營企業、個體工商戶的信貸和保險保障力度，豐富民營企業融資渠道，支持其通過發行股票債券獲取更多金融資源。