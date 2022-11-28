鄭州廠事件料導致iPhone 14 Pro產量損失600萬部

鄭州廠事件恐導致蘋果最暢銷的iPhone 14 Pro產量少600萬部。（網上圖片）

《彭博社》最新引述知情人士報道，鄭州市富士康工廠因工潮引發騷動，可能導致蘋果iPhone 14 Pro今年產量減少600萬部，實際情況仍有變數，主要視乎鄭州廠員工復工的進度。另外，鴻海據報向11月初前入職的全職員工在今年12月及明年1月份發放每月最高13,000人民幣的津貼，以平息新冠封控措施引發的抗議。

iPhone 14 Pro及Pro Max是蘋果今年最暢的機款，大部份都在鴻海旗下鄭州市富士康製造。根據報道，鄭州市富士康的生產狀況仍有變數，實際情況要視乎富士康能否在騷動後，在疫情封控期間讓工人重返生產線。如果封控措施持續下去，產量損失情況可能會更嚴重。《彭博社》早前已報道，蘋果將整體生產目標由原來的9,000萬部削減至8,700萬部。最新的損失預測已跳升至600萬部。

摩根士丹利分析師較早前已將iPhone Pro本季產量預測調低600萬部。報告表示，在不太可能發生的最壞情況下，封控措施持續影響鴻海鄭州廠的組裝，年底前都無法再有任何iPhone出貨，鴻海本季營收可能少20%，來自iPhone生產的收入亦會大減36%。