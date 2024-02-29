鄭志剛料撤辣後交投升四至五成 未來半年搶推2500伙

新世界發展(017)公布中期業績，執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，樓市全面、調高按揭成數及暫停壓力測試後，相信會刺激剛性需求，預計樓市交投上升四至五成，惟由於市場供應多，料樓價不會大升，料樓市只會慢慢做到「量升價穩」。他又指，集團因應撤辣而搶先在未來6個月加快推盤，涉及約2,500個單位，全部在市區優質及鐵路盤，如北角皇都戲院住宅項目及啟德項目，冀短時間內為集團帶來良好現金流。至於柏傲莊III期的推售仍需與港鐵(066)商討。

非常看好北都 再擬與國企合作

另外，鄭志剛指北部都會區為集團未來發展重點，目前該區持有約1,500萬方呎農地，大部份為好地段。他指，新一份預算案提出一系列北部都會局的發展，非常看好項目發展，並相信其布局對集團有利。新世界早前與華潤置地(1109)簽署的項目合作協議，並透露正與其他國企商討合作，當中一幅大型地皮已接近商討完成，集團將適時公布。

出售非核心資產目標升至 80 億

至於出售非核心資產的計劃，鄭志剛指非住宅物業按揭由六成升至七成，有利商廈等非核心資產買賣，並會根據市況加快出售計劃，將全年目標由60億元，上調至80億元，以加快回籠資金。他又透露有項目已成熟，將適時公布。他又指，集團會因應高息環境而調整股息水平，令集團更具防守性強；同時會考慮回購以提升股東回報。至於分拆計劃則視乎情況而考慮。