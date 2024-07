新世界發展(017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛今日在社交平台分享與泰國總理賽塔.他威信(Chai Wacharonke)見面的圖片,並寫上「中泰文化交流」及「Fortifying economic and cultural bonds in talks with Thai Prime Minister」的字句,表示要加強兩地文化及經濟交流。

賽塔稱為加強合作第一步

按外媒報道指,鄭志剛表示對泰國投資項目有興趣,包括基建、數字金融、醫療、生物技術及旅遊業等的投資潛力,當中包括規模達290億美元的陸橋(land bridge)計劃;亦有泰國媒體報道指,鄭志剛與總理是就新世界在泰國投資房地產等合作細節而進行討論。而賽塔向鄭志剛贈送一個錦盒,並指雙方會面是未來加強合作第一步,泰國政府已準備好為新世界在泰國的投資提供便利。