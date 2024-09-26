鄭志剛辭任新世界行政總裁 「投放更多時間在社會公職」

馬紹祥獲委行政總裁 另外，馬紹祥已獲委任為行政總裁，以及可持續發展委員會成員及主席。 鄭志剛在新世界業績記者會上表示，自2007年加入新世界以來推出多項改革，並有賴團隊努力，創造出「人無我有，人有我優」的多個項目。他表示，人生應該不斷學習，會盡自己所長，並感謝特區信任委任多個公職，在深思熟慮後，希望可投放更多時間在社會工職，為香港祖國作貢獻，因此數周前已辭任，並感謝父親支持決定。他指，未來會繼續為K11商業策略出一分力。

辭任周大福珠寶 新創建 周大福百貨職務 同時，周大福珠寶(1929)宣布鄭志剛辭任執行董事職務；新創建(659)亦宣布他辭任為公司非執行董事。另外，新世界百貨(825)公布，鄭志剛已辭任公司非執行董事及主席，張輝熱獲委任為主席，馬紹祥委任為執行董事。 集團今日同時宣布重組，會將K11管理公司分拆出來。 鄭志剛與公司訂立非執行董事及非執行副主席委任函，固定任期為3年，即日起生效，惟須按照組織章程細則輪值退任。彼有權收取由董事會根據公司股東於公司股東周年大會上所授權力而釐定的董事袍金每年30萬元。鄭志剛目前擁有255.9118萬股新世界個人權益。