鄭志剛進軍中東及北非，與杜拜皇室成員達成戰略合作。

鄭志剛旗下上合發展控股宣布，正式進軍中東及北非市場，與杜拜地產巨擘瓦菲集團(WafiGroup)達成標誌性戰略合作，並於12月10日由瓦菲集團創辦人及董事長曼納·本·哈利法·阿勒馬克圖姆殿下(H.H.SheikhManabinKhalifaAlMaktoum)上合發展控股及旗下K11byAC創始人及執行主席鄭志剛博士簽署，共同推進瓦菲城升級計劃。
上合表示，此戰略合作將涵蓋多個元素，包括成立全新業務實體瓦菲動漫 11，把握全球及阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)本地對動漫零售與娛樂產業日益高漲的發展機遇；為本地人和遊客打造豐富文化娛樂項目及 IP 限定活動；為香港及內地品牌建立租賃合作；並將針對香港和內地旅客推出旅遊激勵策略，引導其下榻迪拜方尖碑索菲特酒店(Sofitel Dubai The Obelisk)及杜拜萊佛士酒店(Raffles Dubai)等世界級酒店之餘，深度探索瓦菲城的全方位精彩體驗。
鄭志剛指，此次合作為零售行業的跨區域合作樹立新典範，是集團作為中東與華語市場長期橋樑的重要一步，更將香港及內地新消費品牌和文化產業IP引入中東市場。深信集團帶來的中國頂尖品牌、創新IP及Gentry Club體驗將為年輕社群與快速增長的零售市場注入新動能。」
簽約儀式後，合資業務實體將進入正式籌建階段。合作方將於未來數月制定涵蓋全維度的業務路線圖，包括品牌落地方案、文化活動編程、體驗策略藍圖、業態組合升級。此合作旨在鞏固杜拜作為全球文化商貿樞紐的地位，並為進軍中東的中國及國際品牌構建創新門戶平台。
此次合作恰逢阿拉伯聯合酋長國與中國友好關係升溫之關鍵時機。根據杜拜經濟與旅遊部數據，2024 年杜拜接待中國旅客達約82.4萬人次，較上年增長約31%，顯示中國旅客在休閒與商務市場持續釋放強勁增長動能。本合資業務實體將把握良好勢頭，以瓦菲城作為戰略合作樞紐。