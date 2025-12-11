鄭志剛進軍中東及北非，與杜拜皇室成員達成戰略合作。

鄭志剛旗下上合發展控股宣布，正式進軍中東及北非市場，與杜拜地產巨擘瓦菲集團(WafiGroup)達成標誌性戰略合作，並於12月10日由瓦菲集團創辦人及董事長曼納·本·哈利法·阿勒馬克圖姆殿下(H.H.SheikhManabinKhalifaAlMaktoum)上合發展控股及旗下K11byAC創始人及執行主席鄭志剛博士簽署，共同推進瓦菲城升級計劃。

上合表示，此戰略合作將涵蓋多個元素，包括成立全新業務實體瓦菲動漫 11，把握全球及阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)本地對動漫零售與娛樂產業日益高漲的發展機遇；為本地人和遊客打造豐富文化娛樂項目及 IP 限定活動；為香港及內地品牌建立租賃合作；並將針對香港和內地旅客推出旅遊激勵策略，引導其下榻迪拜方尖碑索菲特酒店(Sofitel Dubai The Obelisk)及杜拜萊佛士酒店(Raffles Dubai)等世界級酒店之餘，深度探索瓦菲城的全方位精彩體驗。