鄭志剛：香港是國際家族辦公室理想落戶地

「裕澤香江高峰論壇」今日舉行，共400名家族企業代表及財富管理人出席，於「經典品牌與傳承」討論環節中，講者包括財富傳承學院主席鄭志剛、國際時裝品牌ZEGNA家族代表Angelo Zegna、名錶品牌蕭邦家族代表薛佛樂、持有Chanel等品牌的Wertheimer家族代表David Wertheimer。 鄭志剛表示，香港是國際家族辦公室的理想落戶之地，最重要是香港有一項獨特之處，其他地方沒有，就是香港擁跨三至四代家族企業財富管理經驗，亦有不少家族企業經營了三至四代，過去幾十年內培養了擁有豐富經驗、服務多個家族世代的財富管理人才，「香港有一樣是其他地方沒有的，那就是多代人的經驗，其他地方哪裡能找到這樣的經驗呢？」

近6萬名財富管理從業者 他續表示，本港有近6萬名財富管理從業者，他們在1940年代、50年代和60年代以來就服務多代人。此外，在資產管理方面，香港擁有超過2萬億元管理資產規模。

進入大灣區龐大市場橋梁 另外，他說，本港擁有強大優勢，包括是進入大灣區龐大市場的橋梁。在這裡建立家族辦公室代表未來5至15年內，可面向整個內地財富管理未來，「你不希望只關注中國一兩年，你要有一個更長遠的視野，你必須現在建立一個平台、一條通道、一條路來進入中國。」他形容香港是中西文化交匯地方，也是世界上最多元化、包容度最高、最寬容的城市。