鄭志剛2.09億購新世界一系列業務 將管理K11品牌

新世界發展(017)公布，今日與鄭志剛簽訂出售協議，以總代價2.09億元出售一系列業務，當中包括K11的管理公司K11 Commercial Management Group Company Limited，主要業務為商業物業品牌物業資產管理服務、技術顧問、租賃營運及管理 及顧問服務。另外，亦包括K11 Gentry Club、愛互送有限公司、K11 Loyalty Program Limited及Globo Travel Agency Limited。

集團指，集團核心業務為物業發展及物業投資，基於目前對市場之評估，希望重新平衡其資源分配，優先發展其核心業務，以加強其於利潤率較高業務之資金調配策略。透過出售事項，從而優化成本結構以減少一般營運開支。而鄭志剛將能連接跟世界各地已經建立的良好業務聯繫、人力及資源以建立品牌。